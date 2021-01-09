“Заброшенные и полупустые деревни, где спокойно доживают старики”: Турист рассказал об эстонских селах

“В этот раз решил стартануть по эстонским деревням и селам, на природу посмотреть. Посмотреть, как эти селения сейчас живут, кто в них живет, как живется деревенским пенсионерам.

Боязни ехать в Эстонию по деревням не было никакой. Эстонцы ко мне всегда относились хорошо, никогда с ними не конфликтовал, я вообще очень люблю людей, и даже таких прикольных, как эстонцы. Они такие медленные, у них такая интересная, тягучая речь. Слуху, по крайней мере моему, она очень приятно. Они даже по-русски разговаривают, слова тянут.

Но вернемся к моей поездке по деревням и селам. Там, мягко говоря, все не на самом высоком уровне. Очень много заброшенных деревень, много полупустых. Молодежи в деревнях и селах днем с огнем не сыскать. В основном бабульки и дедульки, спокойно в деревнях доживают свою жизнь. А вся молодежь в Таллине и других крупных по меркам Эстонии городах, счастье себе ищут.

Деревенские дедульки и бабульки живут сносно, у многих свой огород и животина. Пусть не у всех, и немного, но есть.

И вот проходя по одной из деревень, меня окрикнула старушка. Обернувшись, я увидел, что она не одна, а с подружкой. Они сидели на лавочке и о чем-то беседовали. Одна из старушек предложила мне купить у нее молока из-под коровы, даже цену назвала. Мне стало интересно, я подошёл к ним, и мы немного поговорили.

Я у них поинтересовался про пенсию, и как им живется, будучи Европейской страной.

Они мне сказали, что пенсия у них по 250 евро, и так как у них есть огород и корова, то им вполне всего хватает, с голоду не помирают. Сказали, что скучают по детям и внукам, которые живут в Таллинне, и изредка их навещают, примерно раз в месяц. Вот это самая большая проблема, в материальном плане все сносно.