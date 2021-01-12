Шоумен Виталий Вестеринен о противниках вакцинации: Вы когда-нибудь читали о побочных действиях лекарств, которые принимаете?

Для чего вообще «заставляют» делать прививки, если это мой организм, моё здоровье, мой выбор и т.д.? Да потому что медикам Кении неохота возиться с вами по причине вашего собственного кретинизма и им нахрен не нужен ваш труп.

Было ли у меня ощущение нарушения моих прав? НЕТ. Был ли у меня страх перед побочными эффектами? НЕТ. Были ли негативные последствия от прививок? НЕТ. Были ли у меня проблемы в связи с вышеперечисленными болезнями? НЕТ. А не было проблем именно по причине сделанных прививок.

Побочные действия от прививок очень похожи на те, что могут быть (не будут, а МОГУТ быть) от прививок против "КОВИДЛА". Сие удовольствие стоило около 120 евро.

Может ли введение паспортов вакцинации нарушать мои права? Разве это законно? Я не хочу быть лицом второго сорта… Рассмотрим похожий пример. В 2019 году я отправился путешествовать в Кению. Сафари, тёплый океан, пальмы и всё такое. Поскольку в Африке много всяких злых болячек, к которым наш европейский организм совершенно не приспособлен, то для въезда в страну необходимо пройти ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ вакцинацию. Если вы не сделаете себе прививки от: гепатита А, гепатита В, брюшного тифа и желтой лихорадки, то вас в страну просто не пустят. Гарантом прохождения вакцинации является специальный паспорт. Жёлтый на фото. Также надо было купить таблетки от малярии. Эти таблетки вредны для печени, но заболеть малярией ещё вреднее. Поэтому выбор очевиден.

Итак. Прививаться от "КОВИДЛА" или нет? В данном случае я не мастак давать советы, но подумать на эту тему будет полезно. Рассмотрю самые большие опасения на этот счёт.

Поскольку я не являюсь специалистом в вопросах фармакологии и вообще медицины, то я ничего не утверждаю, а размышляю. Именно поэтому вы встретите много предложений с вопросительными знаками в конце. Если же я привожу примеры, то они являются наверняка лично мной проверенными на практике фактами.

Внимание, теоретики заговоров! За написание данного поста мне никто не платил, меня никто не принуждал и даже не рекомендовал это делать. Пишу данный пост по своей воле и с чистым сердцем (какой ужас, что приходится оправдываться за собственные желания поразмыслить)!

Подробнее про побочные действия. У любого лекарства есть целый список "побочек". Даже у самого простого обезболивающего. Вот только это совершенно не смущает того, кто мучается с похмелья головной болью или когда у кого-то болит зуб. Главное, чтобы побыстрее всё прошло. А вы когда-нибудь читали о побочных действиях лекарств, которые принимаете?

Так почему нас смущает побочное действие вакцины в виде покраснения в месте укола, болезненное ощущение в руке и некоторая слабость? Возможно, что когда человек испытывает боль, то он идёт на всё, лишь бы избавиться от неё, и ему плевать на побочные действия? В случае с прививкой всё наоборот. Мы делаем прививку будучи ещё здоровыми и не испытываем болевых или неприятных ощущений, но вследствие введения вакцины можем (но не факт) ощутить ВРЕМЕННЫЕ неприятные последствия.

А что, если у меня будет анафилактический шок или другие тяжкие последствия от прививки? Да, действительно такие люди есть, но вся сложность в данном случае заключается в том, что пока не попробуешь, не узнаешь. К примеру, у меня однажды началась очень плохая реакция на укус осы. На моё счастье, это случилось на пляже, и спасатели мне сделали укол — в результате всё прошло. То же самое было с моим братом в Азии. У него распухло лицо и т.д. Но мы не могли бы узнать о такой реакции организма, если бы с нами не произошло нечто подобное. И это не значит, что осы и пчёлы плохие и их следует уничтожить. Индивидуальные особенности организма никто не отменял и не сможет отменить.

Почему прививку от Ковида создали так быстро? Точно не знаю ответ на этот вопрос, но наверняка знаю, что мы живём в век быстрых технологий. Нам помогают компьютеры, аналитические программы, роботы, конвейеры, новые разработки и накопленные знания.

Проведём параллель. Почему раньше письма шли так долго, а сейчас так быстро?

Почему раньше строили долго и вручную, а сейчас быстро и при помощи техники? Кстати, в Кении я лично видел ржаку, когда при работающем экскаваторе люди рыли яму вручную.

Почему раньше кольчугу изготавливали несколько месяцев, а сегодня автомобили сходят с конвейера каждые 10 минут?

Возможно, нас гложет страх перед неизвестностью? Мы боимся новизны? Еще совсем недавно наши предки боялись молнии и думали, что это гнев богов, поражающий грешников. Сегодня мы знаем, что это всего лишь разряды электричества на котором мы кипятим воду.

Ещё год назад люди крушили вышки 5G, а уже сегодня мы можем пользоваться высокоскоростным интернетом в 1 Гбит/с.

Было бы классно создать прививку от страха. Правда, я боюсь побочных эффектов….