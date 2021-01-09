Таинственные загадки и находки 2020 года
“Мы вскрыли сейф. Я знал, что нужно отнести находку властям, вовлечь их в расследование и раскрыть эту тайну. Это была отличная возможность показать Ноксу, что делать в подобных ситуациях”, — рассказал отец мальчика.
Семья Брюэров сообщила о находке в полицию. Оказалось, восемь лет назад этот сейф был украден у живущей по соседству женщины. “Первое, что она сделала, это опустилась на колени, обняла Нокса и поблагодарила его за то, что он помог ей раскрыть тайну, — говорит Джонатан. — В будущем он хочет стать полицейским, поэтому ему очень понравилось заниматься расследованием, задавать вопросы и добираться до сути вещей”.
Еще один сейф обнаружили в американском городе Барре, штат Нью-Йорк. Его нашел 13 августа фермер Кирк Матес, когда обходил свои владения. На дверце закрытого сейфа висела записка: “Если сможешь открыть, заберешь то, что внутри”.
Полиции пришлось разгонять толпу людей, желающих заполучить таинственное содержимое. В конечном счете Матес спрятал сейф, весивший около 250 килограммов, в укромном месте. В будущем объект станет экспонатом городского музея.
“Интуиция мне подсказывает, что эту тайну лучше оставить нераскрытой. Если вы откроете его, шоу закончится. Сейчас, учитывая вирус и политику, этот сейф дает людям возможность забыть о своих проблемах и с удовольствием гадать, что же там внутри”, — сказал Крис.
Пользователи сети живо обсуждали, что может оказаться в сейфе. “Спорим, там куча счетов, налоговых уведомлений и бумаг о продлении гарантии на машину!” — предположил один из них. “Я не думаю, что его надо открывать. Кто знает, что еще может случиться в 2020 году”, — написал другой.
В октябре пользовательница TikTok нашла в доме, куда несколько месяцев назад переехала вместе с семьей, жуткую потайную комнату. Она разбирала один из шкафов и заметила, что за ним есть некое пространство.
“Пожилая женщина, которая здесь жила до нас, хранила все. Мои дети сказали, что я должна записать на видео, как отодвигаю шкаф и смотрю, что там, — сказала за кадром автор видео. — Сейчас никого нет дома, поэтому я не думаю, что это хорошая идея, но я умираю от нетерпения увидеть, что там”.
Тесное помещение оказалось забито безделушками: старыми монетами, игрушками и произведениями искусства. Больше всего подписчиков женщины напугали хранящиеся в комнате многочисленные куклы. Владелица дома призналась, что чувствует себя некомфортно в тайной комнате и не знает, как поступить с ней. В итоге она решила ее снова закрыть, “и пусть куклы делают внутри все, что захотят”.
В ноябре еще одна пользовательница TikTok обнаружила дома тайную комнату без входа и сняла ее на видео. Возлюбленный ее матери собрался переехать к ним, поэтому семья пыталась расширить жилое пространство. Они снесли стену встроенного гардероба и увидели за ним потайную комнату.
Девушка уточнила, что ее семья переехала в этот дом три года назад, однако все это время им не удавалось найти секретное помещение. “Мы обыскали весь дом и в конечном счете прекратили поиски”, — отметила она.
Пугающая история напомнила зрителям о паранормальных явлениях. “Вам тоже кажется, что прошлые домовладельцы заперли в той комнате призрака, а потом перекрыли вход, чтобы удержать его там? Или у меня одной такие мысли?” — писала одна зрительница. “Я сижу и пытаюсь понять, почему эту комнату решили скрыть? Что там произошло?”, “Скорее всего, они держали там демона, но раз уж ты выпустила его, то тебе *** (конец)”, — комментировали другие.
По словам представителя ведомства Осамы эль-Лисси, цель отправления таких посылок — не вредоносная атака, а мошенничество недобросовестных продавцов из китайских интернет-магазинов.
Согласно схеме, подставной покупатель заказывает товар, указав фальшивый адрес за пределами Китая, и получает код отслеживания. Когда товар доходит до адресата, мошенник пишет положительный отзыв о товаре и тем самым накручивает магазину рейтинг. В таких схемах владельцы интернет-магазинов отправляют вместо реального товара что-то ненужное и недорогое, например, семена.
Макминн сам признался руководству больницы в хранении костей. Он объяснил, что планировал изучать их, выйдя на пенсию, чтобы в старости сохранять остроту ума. Один из сотрудников медицинского учреждения заявил в разговоре с журналистами, что история не получила огласки, так как Макминн был “гусем, несущим золотые яйца, и приносил огромный доход”.
Поскольку у хирурга не было официальной лицензии на хранение органов, его подозревают в нарушении британского закона о человеческих тканях.
Не менее жуткую коллекцию собрал муж одной из пользовательниц Reddit. Она рассказала, что через год после свадьбы обнаружила, что ее муж не расстается с таинственным мешочком. Оказалось, внутри него были зубы, принадлежавшие его покойным родственникам. Такие же мешочки с зубами имелись и у других членов семьи.
Женщина узнала, что когда один из членов семьи ее мужа умирал, родственники делили зубы покойника между собой, а содержимое его мешочка высыпали в семейный сундук. За несколько поколений в нем накопились тысячи зубов.
Особенно ее напугало то, что, по мнению мужа, та же судьба уготована и ее зубам. Он считал, что ее зубы должны достаться их детям, а затем отправиться в общий сундук.
“Муж очень возмущался, когда я сказала, что не желаю участвовать в этом ритуале. Он спросил, неужели мне действительно хочется, чтобы у детей ничего не осталось на память обо мне, когда я умру”, — рассказывает автор истории.
Почти все участники обсуждения на Reddit встали на сторону автора публикации. Некоторые комментаторы из Уэльса, где живет семья мужа испуганной женщины, заверили, что никогда не слышали о подобной традиции. Кто-то вспомнил про посмертные реликвии, которые иногда хранили британцы в XIX веке. Часто это был локон умершего. Украшения с зубами покойного также встречались, но крайне редко.
Джон МакКракен жил в соседнем штате Нью-Мексико и умер девять лет назад. Судя по спутниковым снимкам на Google Earth, сооружение, напоминающее инопланетный монолит из фильма “Космическая одиссея 2001 года”, стояло в пустыне как минимум с 2015 года.
Вечером 27 ноября появилось сообщение о том, что таинственный монумент, установленный в Юте, исчез. “Мы получили достоверные сообщения о том, что незаконно установленная конструкция, именуемая “монолитом”, была удалена неизвестными”, — заявила представитель бюро Кимберли Финч.
Позже загадочное исчезновение конструкции объяснили. Фотограф из Колорадо Росс Бернардс утверждает, что видел четверых мужчин, которые разобрали монолит, погрузили его в машину и уехали. “Когда они загружали его и уходили, они сказали: “Не оставляйте следов“”, — вспомнил Бернард.
В начале декабря экскурсовод Сильван Кристенсен признался в похищении и уничтожении загадочного монумента. Они с товарищами решили разрушить монумент, чтобы защитить пустыню от нашествия туристов и дальнейшего ущерба. По его словам, любопытствующие мусорили и вытаптывали землю.
После этого загадочные металлические монолиты начали появляться по всему миру. Блестящие столбы заметили на севере Румынии, еще несколько — в Калифорнии, США. Монумент, идентичный объекту из Юты, обнаружили на острове Уайт в Великобритании. Загадочные арт-объекты находили также в Нидерландах, Колумбии, Германии, Испании, Венгрии и Польше.
Один из них даже заметил Арато Андраш — герой популярного мема “Гарольд, скрывающий боль”. Он пошутил, что это “подарок от межгалактической федерации”. Шутки шутками, а нормальных объяснений появления загадочных железяк по всему миру пока так и не появилось. Происки ли это любителей мемов, мистификаторов или современных художников — мы, возможно, узнаем в 2021 году.