Таинственные загадки и находки 2020 года



В конце весны шестилетний Нокс Брюэр из американского штата Южная Каролина положил начало небольшому расследованию. Мальчик посмотрел на платформе YouTube видео про магнитную рыбалку и отправился на озеро.

“Мы подумали, что так ему будет легче перенести изоляцию из-за вируса, — рассказала его мать Кэтрин. — Он даже изучил, какие камни магнитятся, а какие — нет”.

Внезапно магнит Брюэра зацепился за нечто тяжелое. На подмогу пришел случайный прохожий, который вместе с юным рыбаком вытянул улов на поверхность. Найденный на дне озера предмет оказался металлическим сейфом. Внутри лежали ювелирные украшения, блокнот и чековая книжка. “Мы вскрыли сейф. Я знал, что нужно отнести находку властям, вовлечь их в расследование и раскрыть эту тайну. Это была отличная возможность показать Ноксу, что делать в подобных ситуациях”, — рассказал отец мальчика. Семья Брюэров сообщила о находке в полицию. Оказалось, восемь лет назад этот сейф был украден у живущей по соседству женщины. “Первое, что она сделала, это опустилась на колени, обняла Нокса и поблагодарила его за то, что он помог ей раскрыть тайну, — говорит Джонатан. — В будущем он хочет стать полицейским, поэтому ему очень понравилось заниматься расследованием, задавать вопросы и добираться до сути вещей”. Еще один сейф обнаружили в американском городе Барре, штат Нью-Йорк. Его нашел 13 августа фермер Кирк Матес, когда обходил свои владения. На дверце закрытого сейфа висела записка: “Если сможешь открыть, заберешь то, что внутри”. Полиции пришлось разгонять толпу людей, желающих заполучить таинственное содержимое. В конечном счете Матес спрятал сейф, весивший около 250 килограммов, в укромном месте. В будущем объект станет экспонатом городского музея. “Интуиция мне подсказывает, что эту тайну лучше оставить нераскрытой. Если вы откроете его, шоу закончится. Сейчас, учитывая вирус и политику, этот сейф дает людям возможность забыть о своих проблемах и с удовольствием гадать, что же там внутри”, — сказал Крис. Пользователи сети живо обсуждали, что может оказаться в сейфе. “Спорим, там куча счетов, налоговых уведомлений и бумаг о продлении гарантии на машину!” — предположил один из них. “Я не думаю, что его надо открывать. Кто знает, что еще может случиться в 2020 году”, — написал другой.



6 июля хозяин двухэтажного дома анонимно рассказал , что случайно обнаружил скрытое на чердаке заброшенное жилище. Он не раскрыл местонахождения здания, но признался, что не знал о существовании загадочной квартиры.

По его словам, в потайном жилище есть отдельная ванная и полностью функциональные окна. Стены оклеены обоями в цветочек. Мужчина утверждает, что изначально здание было двухэтажным. Первый этаж занимал магазин, а на втором жили его владельцы.

Позже здание превратили в церковь, и строители решили оставить второй этаж нетронутым, просто достроив помещения вокруг него. Они окружили второй этаж новыми помещениями в форме полукруга и расширили первый этаж. Хозяин дома уточнил, что сантехнику и проводку в загадочной квартирке нужно поменять. В октябре пользовательница TikTok нашла в доме, куда несколько месяцев назад переехала вместе с семьей, жуткую потайную комнату. Она разбирала один из шкафов и заметила, что за ним есть некое пространство. “Пожилая женщина, которая здесь жила до нас, хранила все. Мои дети сказали, что я должна записать на видео, как отодвигаю шкаф и смотрю, что там, — сказала за кадром автор видео. — Сейчас никого нет дома, поэтому я не думаю, что это хорошая идея, но я умираю от нетерпения увидеть, что там”. Тесное помещение оказалось забито безделушками: старыми монетами, игрушками и произведениями искусства. Больше всего подписчиков женщины напугали хранящиеся в комнате многочисленные куклы. Владелица дома призналась, что чувствует себя некомфортно в тайной комнате и не знает, как поступить с ней. В итоге она решила ее снова закрыть, “и пусть куклы делают внутри все, что захотят”. В ноябре еще одна пользовательница TikTok обнаружила дома тайную комнату без входа и сняла ее на видео. Возлюбленный ее матери собрался переехать к ним, поэтому семья пыталась расширить жилое пространство. Они снесли стену встроенного гардероба и увидели за ним потайную комнату. Девушка уточнила, что ее семья переехала в этот дом три года назад, однако все это время им не удавалось найти секретное помещение. “Мы обыскали весь дом и в конечном счете прекратили поиски”, — отметила она.

Пугающая история напомнила зрителям о паранормальных явлениях. “Вам тоже кажется, что прошлые домовладельцы заперли в той комнате призрака, а потом перекрыли вход, чтобы удержать его там? Или у меня одной такие мысли?” — писала одна зрительница. “Я сижу и пытаюсь понять, почему эту комнату решили скрыть? Что там произошло?”, “Скорее всего, они держали там демона, но раз уж ты выпустила его, то тебе *** (конец)”, — комментировали другие.

Летом жителей США, Канады, Новой Зеландии и Великобритании пугали таинственные посылки, отправленные незнакомцами из Китая. В большинстве случаев люди находили в прозрачных пакетах черные или белые семена неизвестных растений. При этом на упаковках посылок значилось, что внутри игрушки или бижутерия.

В одном только штате Флорида странные посылки пришли более чем 600 адресатам, при этом один американец получил сразу три загадочных послания за неделю. Подобные случаи произошли в 12 штатах США. В Великобритании насчитали более сотни отправлений. Известно о доставке семян и в Новую Зеландию и Португалию.

США и Великобритания провели совместное расследование по делу о загадочных посылках, и вскоре министерство сельского хозяйства США раскрыло тайну китайских отправлений. Эксперты проанализировали содержимое посылок и выяснили, что в пакетах рассылают семена не опасных для жизни растений — капусты, горчицы, вьюнков, мяты, розмарина и лаванды. По словам представителя ведомства Осамы эль-Лисси, цель отправления таких посылок — не вредоносная атака, а мошенничество недобросовестных продавцов из китайских интернет-магазинов. Согласно схеме, подставной покупатель заказывает товар, указав фальшивый адрес за пределами Китая, и получает код отслеживания. Когда товар доходит до адресата, мошенник пишет положительный отзыв о товаре и тем самым накручивает магазину рейтинг. В таких схемах владельцы интернет-магазинов отправляют вместо реального товара что-то ненужное и недорогое, например, семена.

В сентябре всплыла пугающая правда об известном британском хирурге Дереке Макминне, лечившем политиков, спортсменов и знаменитостей. Оказалось, он тайно коллекционировал человеческие кости.



В особняке и офисе хирурга обнаружили более пяти тысяч костей, удаленных Макминном при протезировании тазобедренных суставов. Врач собирал свою коллекцию с начала 1990-х годов — причем без согласия пациентов.

Сотрудники больницы, где работал Макминн, знали о его необычном хобби. Некоторые коллеги даже помогали ему сохранять удаленные кости, помещая их в специальные емкости, которые затем забирали помощники Макминна. Макминн сам признался руководству больницы в хранении костей. Он объяснил, что планировал изучать их, выйдя на пенсию, чтобы в старости сохранять остроту ума. Один из сотрудников медицинского учреждения заявил в разговоре с журналистами, что история не получила огласки, так как Макминн был “гусем, несущим золотые яйца, и приносил огромный доход”. Поскольку у хирурга не было официальной лицензии на хранение органов, его подозревают в нарушении британского закона о человеческих тканях. Не менее жуткую коллекцию собрал муж одной из пользовательниц Reddit. Она рассказала, что через год после свадьбы обнаружила, что ее муж не расстается с таинственным мешочком. Оказалось, внутри него были зубы, принадлежавшие его покойным родственникам. Такие же мешочки с зубами имелись и у других членов семьи. Женщина узнала, что когда один из членов семьи ее мужа умирал, родственники делили зубы покойника между собой, а содержимое его мешочка высыпали в семейный сундук. За несколько поколений в нем накопились тысячи зубов. Особенно ее напугало то, что, по мнению мужа, та же судьба уготована и ее зубам. Он считал, что ее зубы должны достаться их детям, а затем отправиться в общий сундук. “Муж очень возмущался, когда я сказала, что не желаю участвовать в этом ритуале. Он спросил, неужели мне действительно хочется, чтобы у детей ничего не осталось на память обо мне, когда я умру”, — рассказывает автор истории. Почти все участники обсуждения на Reddit встали на сторону автора публикации. Некоторые комментаторы из Уэльса, где живет семья мужа испуганной женщины, заверили, что никогда не слышали о подобной традиции. Кто-то вспомнил про посмертные реликвии, которые иногда хранили британцы в XIX веке. Часто это был локон умершего. Украшения с зубами покойного также встречались, но крайне редко.