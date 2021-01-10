ТОП-10 самых популярных пород собак 2020 года(1)
Вот как выглядит топ-10 самых популярных пород среди россиян:
1. Немецкий шпиц
2. Чихуахуа
3. Йоркширский терьер
4. Немецкая овчарка
5. Среднеазиатская овчарка
6. Вельш корги пемброк
7. Лабрадор ретривер
8. Джек рассел терьер
9. Французский бульдог
10. Мопс
Впервые за пять лет порода сибирский хаски, которая была особенно популярна после сериала “Игры престолов”, не вошла в рейтинг топ-10 и заняла только 15 место в рейтинге. Скорее всего, многие осознали, что такого питомца нужно заводить, только хорошо все обдумав и взвесив свои силы. Не нужно заводить хаски, если вы не планируете многочасовые активные прогулки на улице, такой собаке будет тяжело без работы, она будет выплескивать свою энергию дома, занимаясь порчей мебели или вашей обуви.
Зато в этом году в рейтинг вошел мопс, в 2019 году эта порода занимала лишь 11 место в рейтинге, немного недотягивая до лидеров. Дружелюбный, достаточно спокойный и не требующий повышенных физических нагрузок — он отличный компаньон для городского жителя.