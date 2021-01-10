ТОП-10 самых популярных пород собак 2020 года

Впервые за пять лет порода сибирский хаски, которая была особенно популярна после сериала “Игры престолов”, не вошла в рейтинг топ-10 и заняла только 15 место в рейтинге. Скорее всего, многие осознали, что такого питомца нужно заводить, только хорошо все обдумав и взвесив свои силы. Не нужно заводить хаски, если вы не планируете многочасовые активные прогулки на улице, такой собаке будет тяжело без работы, она будет выплескивать свою энергию дома, занимаясь порчей мебели или вашей обуви.