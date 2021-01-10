Неожиданные последствия курения — у женщины выросли волосы на лице

51-летняя женщина обратилась к дерматологу после того, как ее лицо, шея и верхняя часть тела покрылись тонкими волосами — так называемыми лануго. После появления волос ее преследовала постоянная усталость, она начала кашлять и стала терять вес.

Во время обследования у пациентки выявили 12-миллиметровую аденокарциному, располагающуюся в правом легком. Злокачественная опухоль могла появиться в результате злоупотребления никотином: женщина курила в течение 37 лет.

Пациентка прошла химиотерапию и радиотерапию, а затем курс лекарственного средства, предназначенного для борьбы с раком легких. Через два месяца после начала лечения рост волос замедлился, проблема потери веса была решена, а кашель исчез.

Случай был описан в медицинском журнале The New England Journal of Medicine.