Как быстро и точно распознать психопата

Ученые, отобрав случайным образом 135 студентов, пытались заставить их зевать в ответ на чужие зевки. Ну, ты знаешь эту реакцию: вы собираетесь в офисе за общим столом, чтобы обсудить успехи прошлой недели, а в итоге широко и дружно зеваете. Психологи объясняют реакцию на чужое распахивание рта умением сопереживать.

Подопытных просили просмотреть видео с уставшими людьми, которые в том числе и зевали. Было замечено, что некоторые участники эксперимента никак не реагировали на увиденное. При этом оказалось, что у тех, на кого зевота не подействовала, по другим тестам были выявлены холодность, эгоцентризм и неспособность к сопереживанию. Чертами психопатии, как мы помним, как раз являются бессердечие по отношению к окружающим и сниженная способность к сопереживанию.