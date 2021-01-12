Худеем на благо общества: стартует благотворительный марафон от таллинского фитнес-блогера

“Помимо низких цен, относительно ценности продукта, я пожертвую 50% от каждой продажи в фонд защиты бездомных животных “Soi dog foundation”. Вернуться в форму после праздников и сделать доброе дело одновременно. Классная идея?“ — спрашивает девушка в своем Instagram. Собственно старт намечен на 18 января, так что время присоединиться еще есть.