12.01.2021, 14:01
Худеем на благо общества: стартует благотворительный марафон от таллинского фитнес-блогера
Фото автора Andrea Piacquadio: Pexels
10 января началась регистрация на благотворительный марафон Юлии Смоли, фитнес-тренера из Таллинна. Кроме того, девушка успешно занимается блогингом и делится полезными советами по похудению и здоровому образу жизни каждый день.
“Помимо низких цен, относительно ценности продукта, я пожертвую 50% от каждой продажи в фонд защиты бездомных животных “Soi dog foundation”. Вернуться в форму после праздников и сделать доброе дело одновременно. Классная идея?“ — спрашивает девушка в своем Instagram. Собственно старт намечен на 18 января, так что время присоединиться еще есть.
О самом марафоне подробнее можно узнать в сторис у Юлии или по ссылке.