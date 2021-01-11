Ученые объяснили, кто чаще всего становится алкоголиком

Исследование, проведенное Медицинским университетом Чикагского университета с участием молодых людей, употребляющих алкоголь в течение 10 лет, показало, что люди, которые сообщили о наивысшей чувствительности к приятным и полезным эффектам алкоголя в начале исследования, с большей вероятностью сталкивались с расстройством, связанным с употреблением алкоголя (AUD) в период отслеживания.

Более того, при повторном тестировании их ответов 10 лет спустя у тех, кто стал алкоголиком, был самый высокий уровень алкогольной стимуляции и желания, они были повышены по сравнению с исходным уровнем без признаков толерантности к этим приятным эффектам.

Эти результаты показывают, что люди, у которых развивается AUD, с большей вероятностью будут сенсибилизированы к воздействию алкоголя, то есть они испытывают более сильную положительную реакцию, чем привыкли к веществу с более низким уровнем реакции. На этих же людей алкоголь с самого начала оказывал менее успокаивающее действие, и со временем это не изменилось.