12.01.2021, 11:59
ВИДЕО | Без слез не взглянешь! Кошка плачет в отсутствие хозяйки(1)
Фото автора Nataliya Vaitkevich: Pexels
У жительницы Ливана с ником paulz_wallz живет сиамская кошка. Хозяйка периодически снимает с питомицей ролики для TikTok, а в конце декабря в их аккаунте появилось видео, в котором девушка показала, как ее кошка ведет себя дома одна. И это растрогало пользователей! Но опытные кошатники объяснили, что это не так, сообщает Питомцы Mail.ru.
На кадрах кошка ходит с мягкой игрушкой в зубах по комнате и громко мяукает, как будто пытаясь найти себе место. “Ой, она такая грустная”, “Ваш кот сказал мне, чтобы вы перестали выходить из дома”, — начали писать под роликом. Однако все оказалось не так однозначно.
Владельцы кошек, знакомые с повадками пушистых, постарались объяснить происходящее: “Ты ушла, поэтому она пошла и поймала еду. Теперь она зовет тебя домой, чтобы ты поела вместе с ней”, “Ребята, не расстраивайтесь! Моя кошка тоже делает это, и в основном они думают, что охотятся, и кричат в честь победы”.