ВИДЕО | Без слез не взглянешь! Кошка плачет в отсутствие хозяйки

На кадрах кошка ходит с мягкой игрушкой в зубах по комнате и громко мяукает, как будто пытаясь найти себе место. “Ой, она такая грустная”, “Ваш кот сказал мне, чтобы вы перестали выходить из дома”, —‌ начали писать под роликом. Однако все оказалось не так однозначно.