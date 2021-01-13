Всякая всячина
13.01.2021, 13:30

ВИДЕО | Эстонец показал, как зайти в Facebook через кассу самообслуживания

 (4)
Valdeku SelverABC
Foto: Kiur Kaasik
Пользователям Facebook понравилось видео, которым эстонец поделился на своей странице. Он показал — как зайти в Интернет через кассу самообслуживания в Selver.

Если вы хотите зайти в Facebook в магазине Selver”, — подписал свое видео мужчина, на котором продемонстрировал, куда именно нужно нажимать на экране самообслуживания, чтобы открылся браузер Google Chrome.

"Угадайте, что люди будут делать сегодня в магазине", — начали шутить в комментариях.


Siis kui tahad Selver ABCs facebooki minna.
Опубликовано Martti Randma Вторник, 12 января 2021 г.
Оставить комментарий Читать комментарии (4)