13.01.2021, 13:30
ВИДЕО | Эстонец показал, как зайти в Facebook через кассу самообслуживания(4)
Foto: Kiur Kaasik
Пользователям Facebook понравилось видео, которым эстонец поделился на своей странице. Он показал — как зайти в Интернет через кассу самообслуживания в Selver.
“Если вы хотите зайти в Facebook в магазине Selver”, — подписал свое видео мужчина, на котором продемонстрировал, куда именно нужно нажимать на экране самообслуживания, чтобы открылся браузер Google Chrome.
"Угадайте, что люди будут делать сегодня в магазине", — начали шутить в комментариях.
Siis kui tahad Selver ABCs facebooki minna.
Опубликовано Martti Randma Вторник, 12 января 2021 г.