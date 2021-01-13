Кража во благо: девушка забрала соседского котенка и этим спасла ему жизнь

По словам девушки, во время рождественских каникул, которые проводила у бабушки, она заметила на соседнем участке трехмесячного котенка в очень плохом состоянии. Малыш был весь покрыт блохами и клещами, очевидно, что он страдал от инфекции, но хозяевам котенка —‌ они держали всех своих питомцев на улице и не разрешали им входить в дом —‌ было все равно.

Девушка решила отвезти котенка к ветеринару, а затем забрать его к себе. Однако к тому времени соседи заметили пропажу. “Мне стало совестно —‌ я узнала, что хозяева ищут ее, поэтому понесла малышку обратно. Когда я припарковалась у дома соседей и выпустила ее во двор, она сразу же вернулась к машине, —‌ вспоминает Tishthefish99999. —‌ Я не могла оставить котенка там, увидев ее панику и страх. В итоге я забрала ее к себе домой. Она спит со мной каждую ночь и кажется теперь счастливой”.

В Сети многие пользователи поддержали поступок девушки: “Котенок выбрал тебя. Мне больше нечего добавить”, “Это жестокое обращение с животными. Им повезло, что ты не заявила на них в полицию”, “Ты спасла живое существо, жившее в ужасных условиях из-за безответственности владельцев. Ты хороший человек”.