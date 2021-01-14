История из фантастического сериала “Доктор Кто” повторилась в реальности!

В одной из серий оказалось, что новая модель навигатора — одна из инопланетных разработок, позволяющих контролировать жизнь людей (примерно как наночипы Билла Гейтса в рассказах Никиты Михалкова и Виктории Бони). Человек слепо доверяет навигатору — и падает на машине в пропасть или в море.

Кто бы мог подумать, что эта история получит воплощение в реальности? Водитель в индийском городе Аколе, штат Махараштра, заехал в воду, следуя указаниям навигатора Google Maps, и утонул. Об этом сообщает издание The Indian Express.

34-летний Сатиш Гуле работал в компании, принадлежащей 42-летнему бизнесмену Гуру Шехару. Гуле лишился работы из-за пандемии коронавируса, но Шехар нанял его в качестве личного водителя.

В ночь на 10 января Гуле вез Шехара и его 44-летнего друга Самира Раджуркара на гору Калсубай, где мужчины собирались отправиться в пеший поход.

По дороге компания заблудилась и решила построить маршрут в Google Maps, в результате чего заехала в воду. Заместитель руководителя местной полиции Рахуль Мадне пояснил: “Там есть мост, который работает восемь месяцев в году. Но в течение четырех месяцев после сезона дождей вода с плотины выпускается, и мост уходит под воду, в это время по нему нельзя ездить”.

В полиции уточнили, что местные жители знают, что мост находится под водой, поэтому избегают этого маршрута. В темноте водитель и пассажиры не увидели воду и случайно заехали в нее. Они смогли открыть окно автомобиля и выбраться. В результате Шехар и Раджуркар выплыли к берегу. Гуле, который не умел плавать, погиб.