“Если совсем все плохо или он садист — можно развестись”: читательница недоумевает, зачем нужен секс до свадьбы

“Если нравится человек, тогда поженитесь. А то мужчина, просящий секс на свидании, не сделавший предложение, выглядит, будто он врал, что любит, а сам просто хочет ахнуть.

Если вы любите друг друга и женаты, то будете меньше придираться, оценивать друг друга. Не будет этого экзамена на харизматичность, вокального конкурса, экзамена на развратность, знание камасутры, выбритость и так далее.

Не понравится что-то - поговорите, исправите недостатки, доверять будете друг другу, расслабиться сможете, женаты все-таки. Если совсем все плохо или он/она, например, садист и вы к такому не готовы, вам неприятно, то можно развестись. Зато будет красивая любовная история, романтика не опошленная, предложение, свадьба, супружеская жизнь.

Не понимаю, как это все можно променять на секс после месяца знакомства”, — пишет девушка на форуме.

Пользователи начали высказывать свое мнение, и большинство девушек были за секс до свадьбы: “Я вот никогда не хотела замуж за кота в мешке, не интересно. Надо просто думать как, с кем и когда”.

“Мне важна сексуальная совместимость. Есть ли она, я хочу знать до брака”.

Однако некоторые были против: “Я бы скорее вышла замуж без любви, чем сексом до свадьбы занялась. Вот второе для меня неприемлемо, неправильно, некомфортно, неловко. В браке же это естественно и спокойнее”.

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