“Рынок откровенного контента переполнен”: истории девушек, которые решили заработать на OnlyFans, но все пошло не по плану(4)
Во время пандемии одним из доступных на самоизоляции способов заработка стал OnlyFans, где по подписке продают эротические фото и видео. Платформа набрала популярность среди моделей и знаменитостей, а в соцсетях распространились истории про девушек, бросивших учёбу или работу и начавших зарабатывать десятки тысяч долларов в месяц.
Однако к концу 2020 года рынок переполнился, поэтому многим добиться популярности оказалось не так-то просто. Журналистка The New York Times пообщалась с потерявшими работу во время пандемии создательницами контента, которые продают обнажённые фото, но этого с трудом хватает на оплату по счетам.
22-летнюю Лекси Эйксенбергер из Биллингса (штат Монтана) за период пандемии три раза увольняли из разных ресторанов. К октябрю у Лекси закончились деньги, поэтому она была вынуждена бросить колледж, где училась на стоматолога. Девушка жертвовала плазму и занималась случайными подработками, но ей не хватало денег для оплаты счетов. В ноябре по советам друзей она зарегистрировалась на OnlyFans. За два месяца она заработала примерно 500 долларов (около 38 тысяч рублей).
“Девушки регистрируются на OnlyFans от отчаяния. Они переживают о том, смогут ли купить еду, заплатить за электричество и не оказаться на улице”, — считает профессор социологии Государственного университета Нью-Йорка Анджела Джонс.
“Рынок откровенного контента переполнен. Идея о том, что люди могут зарегистрироваться на OnlyFans и сразу же начать купаться в деньгах, ничем не обоснована”.
Самые популярные создательницы контента на OnlyFans — это модели, порноактрисы или знаменитости, у которых уже есть огромное количество подписчиков в соцсетях. Им легко набрать аудиторию на новом аккаунте — стоит опубликовать ссылку в своём твиттере или Instagram. Но те, кто зарегистрировался на платформе из-за острых финансовых проблем, как правило, не имеют миллионов подписчиков.
У Эль не было популярных аккаунтов в соцсетях, поэтому ей пришлось наращивать подписчиков практически с нуля. Она привлекала аудиторию в свой аккаунт, публикуя посты в Twitter и Instagram, а также общаясь с людьми, которые лайкали и комментировали её публикации. Это занятие оказалось более трудоёмким и времязатратным, чем ожидала Марокко.
“Это полноценная работа, а ты тем временем пытаешься найти нормальную. Фанаты хотят, чтобы ты выкладывала фото каждый день. Ты постоянно сбиваешься с ног. Постоянно делаешь новые снимки”, — отметила Эль. За два месяца она заработала всего 250 долларов (около 18 тысяч рублей), несмотря на то, что по восемь часов в день создавала, публиковала и продвигала свой контент.
Кроме того, Эль переживает, что из-за аккаунта на OnlyFans ей сложнее будет найти работу в будущем: “Если ты ищешь должности с графиком с девяти то пяти, то тебя могут не нанять, если узнают, что ты на OnlyFans. Они не захотят иметь дело с секс-работницей”. Это произошло с Кристен Вонн, которая работала автомехаником в дилерском центре Honda. Коллеги нашли её аккаунт на OnlyFans и стали смотреть снимки на рабочем месте — когда об этом узнал менеджмент, Вонн уволили.
Но некоторым аккаунт на OnlyFans принёс как дополнительный заработок, так и уверенность в себе. Мать-одиночка Мелани Холл живёт в штате Огайо, работает медиком и зарабатывает 13,3 доллара в час (около тысячи рублей) — она едва могла платить по счетам и кормить семью. В декабре Холл завела аккаунт на OnlyFans.
“Я мать троих детей. Никогда не думала, что кто-то захочет смотреть на меня голой. Это придало мне уверенности в себе”, — рассказала Мелани. За месяц она заработала 700 долларов (около 52 тысяч рублей) — это кардинально не изменило её жизнь, но благоприятно сказалось на рождественских праздниках: “Мне впервые не пришлось выбирать между оплатой счёта за электричество и подарками для моих детей. Впервые я смогла сделать это всё сама”.
В декабре OnlyFans пользовались более 90 миллионов человек. Платформу используют уже более одного миллиона создателей контента, тогда как в 2019 году их было 120 тысяч.