“Рынок откровенного контента переполнен”: истории девушек, которые решили заработать на OnlyFans, но все пошло не по плану

Например, 36-летнюю Эль Марокко из Вест-Палм-Бич (штат Флорида ) уволили с должности офис-менеджера в июле. Её пособие по безработице не покрывает арендную плату в 1600 долларов (120 тысяч рублей), счета за коммунальные услуги и расходы на еду, поэтому в ноябре она зарегистрировалось на OnlyFans.

Самые популярные создательницы контента на OnlyFans — это модели, порноактрисы или знаменитости, у которых уже есть огромное количество подписчиков в соцсетях. Им легко набрать аудиторию на новом аккаунте — стоит опубликовать ссылку в своём твиттере или Instagram. Но те, кто зарегистрировался на платформе из-за острых финансовых проблем, как правило, не имеют миллионов подписчиков.

“Рынок откровенного контента переполнен. Идея о том, что люди могут зарегистрироваться на OnlyFans и сразу же начать купаться в деньгах, ничем не обоснована”.

“Девушки регистрируются на OnlyFans от отчаяния. Они переживают о том, смогут ли купить еду, заплатить за электричество и не оказаться на улице”, — считает профессор социологии Государственного университета Нью-Йорка Анджела Джонс.

22-летнюю Лекси Эйксенбергер из Биллингса (штат Монтана) за период пандемии три раза увольняли из разных ресторанов. К октябрю у Лекси закончились деньги, поэтому она была вынуждена бросить колледж, где училась на стоматолога. Девушка жертвовала плазму и занималась случайными подработками, но ей не хватало денег для оплаты счетов. В ноябре по советам друзей она зарегистрировалась на OnlyFans. За два месяца она заработала примерно 500 долларов (около 38 тысяч рублей).

Однако к концу 2020 года рынок переполнился, поэтому многим добиться популярности оказалось не так-то просто. Журналистка The New York Times пообщалась с потерявшими работу во время пандемии создательницами контента, которые продают обнажённые фото, но этого с трудом хватает на оплату по счетам.

Во время пандемии одним из доступных на самоизоляции способов заработка стал OnlyFans, где по подписке продают эротические фото и видео. Платформа набрала популярность среди моделей и знаменитостей, а в соцсетях распространились истории про девушек, бросивших учёбу или работу и начавших зарабатывать десятки тысяч долларов в месяц.

У Эль не было популярных аккаунтов в соцсетях, поэтому ей пришлось наращивать подписчиков практически с нуля. Она привлекала аудиторию в свой аккаунт, публикуя посты в Twitter и Instagram, а также общаясь с людьми, которые лайкали и комментировали её публикации. Это занятие оказалось более трудоёмким и времязатратным, чем ожидала Марокко.

“Это полноценная работа, а ты тем временем пытаешься найти нормальную. Фанаты хотят, чтобы ты выкладывала фото каждый день. Ты постоянно сбиваешься с ног. Постоянно делаешь новые снимки”, — отметила Эль. За два месяца она заработала всего 250 долларов (около 18 тысяч рублей), несмотря на то, что по восемь часов в день создавала, публиковала и продвигала свой контент.

Кроме того, Эль переживает, что из-за аккаунта на OnlyFans ей сложнее будет найти работу в будущем: “Если ты ищешь должности с графиком с девяти то пяти, то тебя могут не нанять, если узнают, что ты на OnlyFans. Они не захотят иметь дело с секс-работницей”. Это произошло с Кристен Вонн, которая работала автомехаником в дилерском центре Honda. Коллеги нашли её аккаунт на OnlyFans и стали смотреть снимки на рабочем месте — когда об этом узнал менеджмент, Вонн уволили.

Но некоторым аккаунт на OnlyFans принёс как дополнительный заработок, так и уверенность в себе. Мать-одиночка Мелани Холл живёт в штате Огайо, работает медиком и зарабатывает 13,3 доллара в час (около тысячи рублей) — она едва могла платить по счетам и кормить семью. В декабре Холл завела аккаунт на OnlyFans.

“Я мать троих детей. Никогда не думала, что кто-то захочет смотреть на меня голой. Это придало мне уверенности в себе”, — рассказала Мелани. За месяц она заработала 700 долларов (около 52 тысяч рублей) — это кардинально не изменило её жизнь, но благоприятно сказалось на рождественских праздниках: “Мне впервые не пришлось выбирать между оплатой счёта за электричество и подарками для моих детей. Впервые я смогла сделать это всё сама”.

В декабре OnlyFans пользовались более 90 миллионов человек. Платформу используют уже более одного миллиона создателей контента, тогда как в 2019 году их было 120 тысяч.