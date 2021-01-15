Мужчина съел слишком острую лапшу быстрого приготовления и временно потерял слух

Римал Балла (Reemul Balla), семья которого приехала из Маврикия, утверждает, что с детства знаком с острой едой: на кухне в доме его родителей можно найти не меньше 10 сортов перца чили. Сам мужчина обожает острую лапшу быстрого приготовления и, когда увидел ролик о Samyang Korean Spicy Noodles на YouTube, решил самолично попробовать ее.

Балла заказал лапшу “двойной остроты” со вкусом курицы. Он сварил лапшу, добавил в нее листья салата и яйца, а также залил соусом из упаковки. Суп стал кроваво-красным, и британец попробовал его. “Было вкусно, вкус очень ярко-выраженный… Но затем меня ударило огненным вихрем”, — поделился своими ощущениями Балла.

Мужчина заявил, что его зубы онемели, горло сжалось, а по пищеводу “будто бы текла лава”. Однако Балла не мог сдаться после первой ложки: в итоге он съел половину миски. После этого его тело онемело, особенно пальцы, а лицо покраснело, ему было очень жарко.

На следующий день у Баллы заболело ухо. Вскоре он почти перестал им слышать. Это продолжалось в течение двух дней. Мужчина поискал сведения о проблеме в интернете и выяснил, что другие дегустаторы острой лапши тоже сталкиваются с такими симптомами. Он утверждает, что из-за перца чили у него опухли слизистые оболочки носа и горла, что заблокировало евстахиевы трубы — каналы, соединяющие полость среднего уха с глоткой.

Балла отметил, что больше не планирует пробовать эту лапшу, хотя она и была вкусной. Он посоветовал не повторять его эксперимент.