Актеры дубляжа "передразнили" навигатор и покорили сеть

В ролике снялись: певица и участница проекта "Новая звезда" Аниса Муртаева, актер звуковых имитаций и пародий Карен Арутюнов и актер и пародист Альберт Ибрагимов.

Сами они признались, что планируют реализовать некоторые проекты, и не ожидали, что ролик прославит их так сильно