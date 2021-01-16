16.01.2021, 16:00
Актеры дубляжа "передразнили" навигатор и покорили сеть(1)
Фото автора Acharaporn Kamornboonyarush: Pexels
Российские актеры дубляжа сняли видео, в котором говорят голосами навигаторов. Кадры стали вирусными в Сети, набрали тысячи просмотров и позабавили многих пользователей. Сами актеры признались, что решили снять видео спонтанно, пока ехали в машине. Об этом сообщает “Рамблер”.
В ролике снялись: певица и участница проекта "Новая звезда" Аниса Муртаева, актер звуковых имитаций и пародий Карен Арутюнов и актер и пародист Альберт Ибрагимов.
Сами они признались, что планируют реализовать некоторые проекты, и не ожидали, что ролик прославит их так сильно