Всякая всячина
16.01.2021, 16:00

Актеры дубляжа "передразнили" навигатор и покорили сеть

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Фото автора Acharaporn Kamornboonyarush: Pexels
Российские актеры дубляжа сняли видео, в котором говорят голосами навигаторов. Кадры стали вирусными в Сети, набрали тысячи просмотров и позабавили многих пользователей. Сами актеры признались, что решили снять видео спонтанно, пока ехали в машине. Об этом сообщает “Рамблер”.

В ролике снялись: певица и участница проекта "Новая звезда" Аниса Муртаева, актер звуковых имитаций и пародий Карен Арутюнов и актер и пародист Альберт Ибрагимов.

Сами они признались, что планируют реализовать некоторые проекты, и не ожидали, что ролик прославит их так сильно

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