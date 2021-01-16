16.01.2021, 19:02
ВИДЕО | Собака с "человеческим лицом" стала звездой TikTok(2)
Фото автора Karolina Grabowska: Pexels
У пользовательницы TikTok Дейзи Швинд и ее бойфренда живет собака по имени Беккет. По словам хозяев, их собака — человек, запертый в теле животного, пишет Питомцы Mail.ru. И чтобы убедиться в этом, достаточно просто посмотреть ей в глаза!
Беккет отличает человекоподобный разрез глаз и достаточно проникновенный взгляд, в котором можно заметить нотки усталости.
“Моргни два раза, если ты застрял в теле собаки”, “Человеческие глаза”, “Вау, там человек внутри”, — пишут в комментариях под видео. Однако многих пользователей поразительное сходство Беккет с человеком даже смутило: “Мне страшно”, “Извини меня, но твоя собака жутковата”.