ВИДЕО | Собака с "человеческим лицом" стала звездой TikTok

“Моргни два раза, если ты застрял в теле собаки”, “Человеческие глаза”, “Вау, там человек внутри”, —‌ пишут в комментариях под видео. Однако многих пользователей поразительное сходство Беккет с человеком даже смутило: “Мне страшно”, “Извини меня, но твоя собака жутковата”.