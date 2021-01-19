Пользователи Twitter восхищаются воробьем, возомнившим себя Ван Даммом



Воробья, сидящего на двух ветках, снял фотограф из Киото с ником @zaikoshobunsale (как его зовут, мы не знаем). И за два дня твит с птицей набрал полтора миллиона лайков — очень много! Для масштаба взглянем на один из самых популярных твитов 2020 года, в котором Маколей Калкин, сыгравший главного героя в серии фильмов “Один дома”, объявляет, что ему исполнилось 40 лет. У того твита — 3,3 миллиона лайков.

