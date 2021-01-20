20.01.2021, 13:47
Раскрыт “беспроигрышный” способ варки яиц
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Пользовательница Facebook из Австралии раскрыла способ приготовления яиц, который она назвала беспроигрышным. Об этом сообщает Daily Mail. Нам стало даже интересно, в чем же в этом простом действии может заключаться выигрыш. И вот что выяснилось...
При готовке яичницы Дженни использует ростер для выпечки кексов и пирогов. “Не представляю другого метода приготовления! Нужно выпекать пять минут, чтобы приготовить яйца с жидким желтком, и семь минут — с твердым”, — объяснила она. Австралийка утверждает, что приготовленные ее способом яйца всегда получаются идеальными.
Женщина показала готовое блюдо из куриных яиц с жидким желтком и восхитила пользователей соцсети. Комментаторы поблагодарили Дженни за альтернативный рецепт яичницы. Одна из читательниц попробовала воспользоваться ее советом и осталась довольна результатом.