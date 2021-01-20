Раскрыт “беспроигрышный” способ варки яиц

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Пользовательница Facebook из Австралии раскрыла способ приготовления яиц, который она назвала беспроигрышным. Об этом сообщает Daily Mail. Нам стало даже интересно, в чем же в этом простом действии может заключаться выигрыш. И вот что выяснилось...