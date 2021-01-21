21.01.2021, 15:15
ВИДЕО | Собака решила поддержать хозяина со сломанной ногой и теперь хромает вместе с ним(5)
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Житель Лондона Рассел Джонс поделился в соцсетях видео со своим хромающим псом по кличке Билл и рассказал о нем забавную историю. Мужчина, который в результате несчастного случая сломал ногу и теперь вынужден носить гипс и передвигаться на костылях, заметил, что его питомец во время прогулки также начал хромать, пишет Новости Mail.ru.
Обеспокоенный Рассел отвел пса к ветеринару, где потратил на рентген и анализы около 400 долларов. Любопытно, но специалист никаких отклонений у животного не нашел, зато открыл Расселу забавный факт. Оказывается, собака начала хромать не из-за проблем с лапами, а из-за сочувствия к хозяину. Имитируя движения Рассела на костылях, Билл просто хотел поддержать своего владельца, пишет Daily Mail.