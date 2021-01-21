ВИДЕО | Собака решила поддержать хозяина со сломанной ногой и теперь хромает вместе с ним

Обеспокоенный Рассел отвел пса к ветеринару, где потратил на рентген и анализы около 400 долларов. Любопытно, но специалист никаких отклонений у животного не нашел, зато открыл Расселу забавный факт. Оказывается, собака начала хромать не из-за проблем с лапами, а из-за сочувствия к хозяину. Имитируя движения Рассела на костылях, Билл просто хотел поддержать своего владельца, пишет Daily Mail.