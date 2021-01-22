Маленький мальчик за рыбой пошел, вместо селедки гранату нашел...

18 января восьмилетний Тайлер Болл вместе с матерью Шарлоттой и 12-летним братом Лайамом отправился на реку Дуглас, чтобы заняться магнитной рыбалкой.

Вскоре Тайлер выловил из реки ручную гранату. Мать мальчика Шарлотта вызвала полицию, которая оцепила территорию, чтобы саперы могли обезвредить найденный ребенком боеприпас.

«Сначала мы не знали, что это такое, поэтому я подняла находку. По характерной форме предмета я поняла, что это граната. Мы позвонили в полицию. Они прибыли на место и вызвали саперов», — рассказала она.

Женщина подчеркнула, что она была в шоке от произошедшего, а ее сын мечтал рассказать друзьям о своей находке.