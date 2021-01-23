Всякая всячина
23.01.2021, 12:03

Российский художник нарисовал "Симпсонов" в советском стиле

 
screenshot youtube
В середине декабря 2020 года художник студии “Союзмультфильм” Прокопий Уляшов, известный в соцсетях под ником Prokky, в честь дня рождения популярного американского мультсериала “Симпсоны” представил альтернативные версии мультперсонажей, нарисованные в разных стилях советских мультипликаторов, пишет Новости Mail.ru.

Спустя месяц художник решил продолжить свой проект и опубликовал в соцсетях еще несколько вариантов заставки к американскому мультсериалу.

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В этот раз Prokky показал, как бы выглядела семейка Симпсонов, если бы их нарисовали Роберт Саакянц (“В синем море, в белой пене…”), Борис Дежкин (“Шайбу! Шайбу!”) и Гарри Бардин (“Серый Волк энд Красная Шапочка”).

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