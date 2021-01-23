Российский художник нарисовал "Симпсонов" в советском стиле

Спустя месяц художник решил продолжить свой проект и опубликовал в соцсетях еще несколько вариантов заставки к американскому мультсериалу.

В этот раз Prokky показал, как бы выглядела семейка Симпсонов, если бы их нарисовали Роберт Саакянц (“В синем море, в белой пене…”), Борис Дежкин (“Шайбу! Шайбу!”) и Гарри Бардин (“Серый Волк энд Красная Шапочка”).