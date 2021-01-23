23.01.2021, 12:03
Российский художник нарисовал "Симпсонов" в советском стиле
screenshot youtube
В середине декабря 2020 года художник студии “Союзмультфильм” Прокопий Уляшов, известный в соцсетях под ником Prokky, в честь дня рождения популярного американского мультсериала “Симпсоны” представил альтернативные версии мультперсонажей, нарисованные в разных стилях советских мультипликаторов, пишет Новости Mail.ru.
Спустя месяц художник решил продолжить свой проект и опубликовал в соцсетях еще несколько вариантов заставки к американскому мультсериалу.
В этот раз Prokky показал, как бы выглядела семейка Симпсонов, если бы их нарисовали Роберт Саакянц (“В синем море, в белой пене…”), Борис Дежкин (“Шайбу! Шайбу!”) и Гарри Бардин (“Серый Волк энд Красная Шапочка”).