"Сначала сделал предложение, потом бросил из-за книг": откровенная история читательницы

“Бросил из-за книг. Даже самой немного смешно.

Мой парень, жених, который сделал мне предложение, сказал, что не может со мной дальше строить отношения, потому что я слишком люблю обсуждать “сложные” темы…

Я люблю литературу и часто с некоторыми друзьями, которые тоже любят читать, могу начать обсуждать, спорить или советовать друг другу что-то. Его это настолько бесит и он говорит, что любит просто расслабляться, а не слушать заумные скучные беседы. Но это бывает не так уж и часто, чтобы не подумали, что я хожу по дому и цитирую Достоевского.

И что плохо, что он меня не содержит, из-за этого я недостаточно хозяйственная. Хотя на мой взгляд, я делаю достаточно. Каждый день легкая уборка, плюс, готовлю 3-4 раза в неделю. Я также работаю и имею большой заработок. Так же, как и он, в принципе. Оба зарабатываем больше 150 тыс. Но он тратит на себя все свои деньги, на компьютеры, мотоциклы и т.д. 0 сбережений. Жить собирались в моей квартире, в которой делается ремонт.

Вот такая вот история! Мальчики любят домохозяек, получается”, — поделилась читательница.

Пользователи в комментариях поддержали девушку: “Посылайте и ищите умного. Очень странно, что вы любите читать книги и выбрали такого простоватого мозгом паренька.”

“Мальчики любят безотказных, глупых служанок. Бегите от него.”

Однако были и те, кто с пониманием отнеслись к жениху читательницы: “Н-да, жить на покупной еде и общепите… Рука/лицо… Готовит она 3-4 раза в неделю. Не, такую саморазвитую брать в жены последнее дело.”

А что бы Вы посоветовали девушке делать в такой ситуации?