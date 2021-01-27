Как быстро заснуть: полезный лайфхак королевы Елизаветы II

Сколько ценных часов, предназначенных для сна, мы теряем, когда ворочаемся в постели и не можем предаться царству Морфея. Королева Великобритании Елизавета II раскрыла секрет мгновенного засыпания.

Первый совет врачей для пожилых людей: “Чтобы хорошо спать, не надо тревожиться и волноваться”. Но монаршим особам некогда расслабляться, ведь они отвечают за всю страну. Елизавета II выполняет в основном представительские функции и практически не оказывает влияния на управление страной, однако в течение всего царствования она успешно поддерживает престиж Великобритании и Северной Ирландии.

В обязанности королевы входит посещение различных стран с дипломатическими визитами (за всю жизнь она побывала в 130 странах). Также в ее обязанности входят прием послов, дипломатические визиты, вручение наград и прочие официальные процедуры. В своем Букингемском дворце королева ежедневно наугад выбирает несколько писем от граждан страны и лично диктует на них ответы. По вторникам в шесть часов вечера королева принимает премьер-министра для обмена мнений по государственным вопросам. Эти сложные разговоры ведутся конфиденциально и никаким образом не записываются. Елизавета также обедает и пьет чай с выдающимися людьми и представителями благотворительных организаций. Из всего этого понятно, что сердце монаршей особы все время занято заботами о нации. А это, как известно, не способствует спокойствию и улучшению сна.

Кроме того, у пожилых людей часто бывает бессонница. А царствующей королеве 21 апреля 2021 года исполнится 95 лет. Она является старейшей из действующих глав государства мира. И среди всех британских монархов является рекордсменом по возрасту и продолжительности пребывания на престоле. Здесь, конечно, нужно учесть хорошую и здоровую генетику, ведь мать Елизаветы прожила 101 год, а бабушка по отцовской и дед по материнской линиям — 85 и 89 лет соответственно.