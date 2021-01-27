Как быстро заснуть: полезный лайфхак королевы Елизаветы II(2)
Сколько ценных часов, предназначенных для сна, мы теряем, когда ворочаемся в постели и не можем предаться царству Морфея. Королева Великобритании Елизавета II раскрыла секрет мгновенного засыпания.
Первый совет врачей для пожилых людей: “Чтобы хорошо спать, не надо тревожиться и волноваться”. Но монаршим особам некогда расслабляться, ведь они отвечают за всю страну. Елизавета II выполняет в основном представительские функции и практически не оказывает влияния на управление страной, однако в течение всего царствования она успешно поддерживает престиж Великобритании и Северной Ирландии.
В обязанности королевы входит посещение различных стран с дипломатическими визитами (за всю жизнь она побывала в 130 странах). Также в ее обязанности входят прием послов, дипломатические визиты, вручение наград и прочие официальные процедуры. В своем Букингемском дворце королева ежедневно наугад выбирает несколько писем от граждан страны и лично диктует на них ответы. По вторникам в шесть часов вечера королева принимает премьер-министра для обмена мнений по государственным вопросам. Эти сложные разговоры ведутся конфиденциально и никаким образом не записываются. Елизавета также обедает и пьет чай с выдающимися людьми и представителями благотворительных организаций. Из всего этого понятно, что сердце монаршей особы все время занято заботами о нации. А это, как известно, не способствует спокойствию и улучшению сна.
Кроме того, у пожилых людей часто бывает бессонница. А царствующей королеве 21 апреля 2021 года исполнится 95 лет. Она является старейшей из действующих глав государства мира. И среди всех британских монархов является рекордсменом по возрасту и продолжительности пребывания на престоле. Здесь, конечно, нужно учесть хорошую и здоровую генетику, ведь мать Елизаветы прожила 101 год, а бабушка по отцовской и дед по материнской линиям — 85 и 89 лет соответственно.
Получается, что старейшая Елизавета попадает под все пункты неспокойного сна, но мы можем взять на вооружение секрет ее быстрого засыпания. Он очень прост, но очень эффективен.
1. Комфорт ночью ей обеспечивает обыкновенная грелка. Благодаря этому королева спит примерно по 8,5 часа в день, не пробуждаясь по ночам. Врачи утверждают, что в холодный сезон, тем более зрелым людям и младенцам, грелка в ногах не помешает. Тепло от нее помогает расслабить мышцы. Но эту простую процедуру нужно выполнять, учитывая особенности здоровья. При некоторых заболеваниях, наоборот, необходима прохлада, особенно для головы. Поэтому в любом случае нужно проконсультироваться с врачом.
2. Хорошему сну способствует еще и то, что Елизавета спит со своим 99-летним супругом в разных спальнях. Герцог Эдинбургский, принц Филипп, является мужем королевы уже 73 года, у них четверо детей, восемь внуков и восемь правнуков.
Сейчас им ничто не мешает в Виндзорском замке или Букингемском дворце проводить ночи на расстоянии нескольких дверей друг от друга. Сомнологи — врачи, специализирующиеся на профилактике и лечении расстройств сна, — приветствуют раздельный сон супругов. Они советуют спать хотя бы под разными одеялами. Ведь ритм дыхания и движений во время сна у двоих людей различный, и они могут невольно будить друг друга среди ночи.
Полезные привычки Елизаветы II
Несмотря на то что за все 69 лет нахождения на троне королева ни разу не дала интервью, известны ее ежедневные пристрастия и ритуалы.
Она никогда не курила и вышла замуж за Филиппа с условием, что он тоже бросит.
Не ест мучного, десерты и крахмалосодержащие продукты. Очень любит курицу на гриле с овощным салатом.
Никогда не ругается с супругом до крика и долгих ссор.
По два часа в день гуляет пешком по дворцовому парку.
Часть рабочего дня проводит стоя, чтобы держать мышцы в тонусе.
И самое главное — она соблюдает режим, просыпаясь каждый день в 7:30 утра.