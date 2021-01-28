“Если даже ель носит маску, то и вы можете“ — эстонцы обсуждают необычное фото в Сети

Под фотографией разгорелась дискуссия, однако не по поводу ношения масок, а по поводу самого дерева. Пользователи начали писать, что это не ель, а сосна. “Все, кто пришел поиздеваться над моим знанием деревьев, извините. Может это ель, а может и нет. В то время я гулял с собакой, которая очень любит тащить меня вперед, поэтому я не смог детально рассмотреть дерево и решил, что это ель”, — ответил автор комментаторам.