28.01.2021, 09:30
“Если даже ель носит маску, то и вы можете“ — эстонцы обсуждают необычное фото в Сети(2)
Foto: Andres Putting
На просторах эстонского блога на сайте reddit.com появилась публикация от пользователя c фотографией ели, на которую одели защитную маску.
“Дорогие сограждане, носите маску! Если даже хилая ель носит, то и вы можете”, — подписал свою фотографию автор.
Под фотографией разгорелась дискуссия, однако не по поводу ношения масок, а по поводу самого дерева. Пользователи начали писать, что это не ель, а сосна. “Все, кто пришел поиздеваться над моим знанием деревьев, извините. Может это ель, а может и нет. В то время я гулял с собакой, которая очень любит тащить меня вперед, поэтому я не смог детально рассмотреть дерево и решил, что это ель”, — ответил автор комментаторам.
“Если вы не видите разницу между елью и сосной, то вы последний, кто должен давать “хорошие” советы. Лучше выкинь эту маску в помойку, сохраним природу”, — написал один из пользователей под фотографией.