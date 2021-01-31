Вредно ли сдерживать чих?

Почему хочется чихать?

Чихание — защитная реакция организма на внешние раздражители, она свойственна как человеку, так и животным.

Нам хочется чихать, если слизистую оболочку полости носа или носоглотки что-то раздражает. Это могут быть пылевые агенты (пух, шерсть, домашняя пыль и др.), аллергены (пыльца плесень, частички пыли) и другие раздражающие вещества (табачный дым, парфюмерия).

Этот рефлекс обеспечивает удаление из верхних дыхательных путей инородных веществ, тем самым помогает “сбросить” настройки нашего носа до нормального состояния.

Почему сдерживать чих опасно?

Чихание — занятие мощное: капли слизи из носа вылетают со скоростью до 44 метров в секунду!

Почему так быстро? Все дело в давлении. Когда мы собираемся чихнуть, поднимается давление в дыхательной системе: носовых пазухах, носовой полости, глотке и легких.

Когда мы сдерживаем чих, давление в органах дыхательной системы по сравнению с самим чиханием увеличивается в несколько раз — от 5 до 24. Именно из-за дополнительного давления внутри организма сдерживать чих опасно — это и приводит к определенным травмам.

Что может произойти, если я сдержу чих? Неожиданные опасности

Разрыв барабанной перепонки

Вы сдерживаете чих, давление в дыхательной системе увеличивается и немного воздуха уходит в уши. Давление этого сжатого воздуха может привести к разрыву барабанной перепонки и потере слуха. Большинство разорванных барабанных перепонок заживают без лечения в течение нескольких недель, хотя в некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство.

Ушная инфекция

Чихание помогает очистить нос от всего ненужного. Гипотетически, перенаправление воздуха обратно в уши из носовых проходов может переносить бактерии в уши, вызывая инфекцию.

Часто это довольно болезненный процесс. Иногда инфекции среднего уха проходят без лечения, но в некоторых случаях необходимы антибиотики.