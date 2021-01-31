Водитель от бога: девушка припарковалась прямо в стене здания

Жительница Подмосковья показала мастер-класс по паркингу, протаранив кирпичную стену и едва не вылетев с 7-метровой высоты. Инцидент произошел сегодня утром в Долгопрудном. Девушка на своем "Мерседесе" заехала на паркинг, совсем чуть-чуть не справилась с управлением, протаранила кирпичную стену и "застряла в текстурах".

«Это однозначно парковка года». Долгопрудный.



Говорят, за рулем сидела девушка pic.twitter.com/sppkbyeFzh — НТВ (@ntvru) January 27, 2021

На кадрах, заснятыми очевидцами, видно ,что автомобиль передней частью свисает с одного из верхних этажей парковки. При этом о состоянии лихой парковщицы не сообщается.

Машину оперативно вытащили, но теперь, похоже, достанется владельцу паркинга. Сейчас специалисты выясняют не только причину, по которой девушка не справилась с управлением, но и качество конструкции самого строения.

«Это однозначно парковка года». Долгопрудный.



Говорят, за рулем сидела девушка pic.twitter.com/sppkbyeFzh — НТВ (@ntvru) January 27, 2021