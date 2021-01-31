31.01.2021, 18:00
Водитель от бога: девушка припарковалась прямо в стене здания(4)
pexels
Еще бы не много и "Мерседес" улетел бы вниз с высоты третьего этажа. Но все обошлось невинной инсталляцией, которую смело можно именовать "парковкой года", сообщает fishki.
Жительница Подмосковья показала мастер-класс по паркингу, протаранив кирпичную стену и едва не вылетев с 7-метровой высоты. Инцидент произошел сегодня утром в Долгопрудном. Девушка на своем "Мерседесе" заехала на паркинг, совсем чуть-чуть не справилась с управлением, протаранила кирпичную стену и "застряла в текстурах".
На кадрах, заснятыми очевидцами, видно ,что автомобиль передней частью свисает с одного из верхних этажей парковки. При этом о состоянии лихой парковщицы не сообщается.
Машину оперативно вытащили, но теперь, похоже, достанется владельцу паркинга. Сейчас специалисты выясняют не только причину, по которой девушка не справилась с управлением, но и качество конструкции самого строения.