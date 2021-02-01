01.02.2021, 16:30
Диетолог развеял популярные мифы о воде(1)
Photo by Boxed Water Is Better on Unsplash
Наверное, все слышали, что одно из основных правил здорового образа жизни - два литра воды в сутки. Однако диетолог Алексей Ковальков на своем youtube-канале опроверг это.
По мнению специалиста, выпивать по два литра воды в день необязательно. Он пояснил, что человек употребляет ровно столько воды, сколько ему нужно для поддержания баланса, и ориентиром в этой ситуации служит чувство жажды.
Неправдой является и то, что жидкости помогают уменьшить чувство голода. “Вода покидает желудок очень быстро, через несколько минут она уйдет в кишечник, ни о какой сытости речи не идет”, — объяснил Ковальков.
Помимо этого, польза воды перед едой — это тоже миф. По его словам, вода наоборот “смывает” необходимые для пищеварения ферменты, и посоветовал пить ее через пять минут после начала приема пищи.