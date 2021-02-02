Сурок Фил из американского городка Панксатони предсказал позднюю весну

Пятикилограммовый Фил был извлечен рано утром из своей норы на холме Гобблер-Ноб. Согласно народному поверью, если сурок пугается своей тени и прячется в нору, то зима продлится еще полтора месяца. Если же погода облачная и Фил не видит своей тени, то ожидается ранний приход весны. С вечера воскресенья на северо-востоке США шел сильный снегопад, который несколько ослаб в ночь на вторник и не прекратился утром.

Честь озвучить прогноз грызуна выпала Джеффу Ланди — президенту так называемого Внутреннего круга, объединяющего тех местных жителей, кто на протяжении многих лет соблюдает эту традицию. Ланди от лица Фила констатировал, что ранней весны в этом году ждать не приходится. “Еще шесть недель зимы”, — объявил президент Внутреннего круга.

Традиционно на холм Гобблер-Ноб, откуда сурку удобнее всего “делать прогноз”, съезжаются тысячи туристов. Однако в этом году организаторы заранее предупредили, что в связи с пандемией нового коронавируса мероприятие будет проходить в онлайн-формате. Самым преданным поклонникам была предоставлена возможность за 75 долларов изготовить картонную фигуру с их фотографией по пояс. Изображения зрителей были выставлены перед сценой, с которой организаторы оглашали прогноз.

Традиция определять приход весны, наблюдая за поведением грызуна, пришла в Северную Америку вместе с иммигрантами из Германии. Роль предсказателя погоды в Германии в XIX веке выполнял барсук. В штате Пенсильвания барсуков нет, поэтому переселенцы возложили эту задачу на сурка, полный титул которого — “Панксатони Фил, провидец из провидцев, мудрейший из мудрецов, величайший из предсказателей, полномочный провозвестник погоды”.

По данным интернет-портала Penn.live, первым идею отмечать День сурка выдвинул в 1886 году издатель местной газеты “Панксатони спирит”, а в 1899 году в городке был создан “Клуб сурка”. После этого ежегодное паломничество на Гобблер-Ноб, где расположена “официальная резиденция” предсказателя, не прекращалось. По данным местного издания Stormfax Almanac (“Стормфакс альманак”), которое ведет статистику предсказаний сурка, его прогнозы сбывались лишь в 39% случаев. В общей сложности сурок делал прогноз в 135-й раз.