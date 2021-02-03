Умер 100-летний ветеран, собравший почти 40 миллионов для врачей

Причины смерти Мура не уточняются. На протяжении последних нескольких недель он лечился от пневмонии, а за несколько дней до смерти сдал положительный тест на коронавирус.

В сообщении семьи Мура подчеркивается, что он умер в окружении близких.

В апреле 2020 года семья Тома Мура запустила от его имени кампанию по сбору средств для службы здравоохранения Великобритании. В обмен на пожертвования 99-летний Мур пообещал 100 раз обойти на ходунках свой небольшой сад до того, как ему исполнится 100 лет. Ветерану нужно было регулярно ходить после операции по частичной замене тазобедренного сустава.

Семья планировала собрать тысячу фунтов стерлингов, но после того, как об инициативе написали СМИ, за несколько месяцев было собрано 38,9 миллиона фунтов. В июле 2020 года королева Великобритании Елизавета II посвятила капитана Мура в рыцари.