Сколько стоили "Жигули" и бутылка водки на черном рынке в Тарту? Заметка советского времени взорвала соцсети

В статье сравниваются цены на черном рынке Тарту (по данным издания Eesti Ekspress от 29.01.1987) с московскими. Средняя зарплата в Советском Союзе в то время составляла около 250 рублей (согласно данным сайта analysisclub.ru, однако экономическая ситуация в стране менялась настолько стремительно, поэтому данные могут быть далеки от реальных).

Это было время тотального дефицита в стране, когда продукты первой необходимости можно было купить исключительно по талонам, а в очередях за новыми автомобилями стояли по нескольку лет (поэтому расхожей была шутка о том, что СССР — единственная страна в мире, где подержанный автомобиль стоит дороже, чем новый).

Смотрите, какими были цены на черных рынках Москвы и Тарту.

В августе 1991 года Эстония вышла из состава Советского Союза и черный рынок - в советском понимании этого слова - вскоре перестал существовать.

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