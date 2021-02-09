6 самых опасных для печени продуктов питания

Жирная пища. Употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров вроде картофеля фри, гамбургеров и пиццы нарушает работу печени. Также избыток этой пищи приводит к ожирению органа и даже к его воспалению, которое может закончиться циррозом печени. Чаще налегайте на клетчатку.

Сахар. Не отказываетесь от сахара полностью, но и не увлекайтесь им, если хотите сохранить здоровье печени. Именно этот орган преобразует сахар в жир, и если в рационе много сахара, то печень выделяет много жира. А это грозит жировым гепатозом.

Алкоголь. Наиболее очевидный по своей опасности для печени продукт. Спиртное в избыточных количествах приводит к циррозу печени.

Готовые продукты. Уже приготовленные и охлажденные специально для разогрева продукты могут быть опасны для печени, поскольку в их состав входит много соли, сахара и жиров. Лучше готовить продукты самим дома.

Цельное молоко. Содержит насыщенные жиры, которые могут быть опасны, но только для людей, уже имеющих проблемы с печенью. В этом случае можно выбирать нежирное молоко. Кстати, чаще пейте зеленый чай, он полезен для печени.

Сливочное масло. Некоторые молочные продукты, включая и сливочное масло, могут провоцировать проблемы с печенью, так как содержат высокий уровень насыщенных жиров. Готовьте на оливковом масле, в которое входит полезнейшие жирные кислоты Омега-3.