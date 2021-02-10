ТОП-3 женских имени, которые ласкают мужской слух

Мария, Василиса, Александра, Ольга, Юлия… Женских имен много — и все они разные. Эксперты, проведя ряд опросов, выяснили, что разные имена рождают у мужчин абсолютно разные ассоциации. Специалисты назвали лишь три, которые вызывают у большинства представителей сильного пола только положительные эмоции.

Алиса

У мужчин это имя ассоциируется с легкостью, таинственностью и кокетством. Алисы в их представлении всегда многогранны, смелы и готовы на отчаянные поступки. Они коммуникабельны и всегда легче идут на контакт: в разговоре с противоположным полом они искренни и никогда не демонстрируют смущение.

Также мужчины уверены, что женщины с этим именем всегда серьезно относятся к созданию семьи и в браке будут преданными и внимательными супругами. С такими женщинами избранник всегда чувствует себя героем.

Елена

Женщины с этим именем воспринимаются мужчинами как нежные и мягкие натуры. Они настолько сострадательны и внимательны, что порой люди вокруг закрывают глаза на их закрытость.