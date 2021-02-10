ТОП-3 женских имени, которые ласкают мужской слух(1)
Мария, Василиса, Александра, Ольга, Юлия… Женских имен много — и все они разные. Эксперты, проведя ряд опросов, выяснили, что разные имена рождают у мужчин абсолютно разные ассоциации. Специалисты назвали лишь три, которые вызывают у большинства представителей сильного пола только положительные эмоции.
Алиса
У мужчин это имя ассоциируется с легкостью, таинственностью и кокетством. Алисы в их представлении всегда многогранны, смелы и готовы на отчаянные поступки. Они коммуникабельны и всегда легче идут на контакт: в разговоре с противоположным полом они искренни и никогда не демонстрируют смущение.
Также мужчины уверены, что женщины с этим именем всегда серьезно относятся к созданию семьи и в браке будут преданными и внимательными супругами. С такими женщинами избранник всегда чувствует себя героем.
Елена
Женщины с этим именем воспринимаются мужчинами как нежные и мягкие натуры. Они настолько сострадательны и внимательны, что порой люди вокруг закрывают глаза на их закрытость.
Елены не торопятся заводить серьезные отношения и впускать мужчин в свою жизнь, однако порой именно это и привлекает противоположный пол. Единственный минус — это чрезмерная капризность. Елены порой любят выставлять напоказ свой острый ум и демонстрировать окружающим свой интеллект.
Эмоциональной и чувствительной Елене, по мнению экспертов, необходим уравновешенный и спокойный мужчина. Таким женщинам нужна постоянная любовь и ласка, без которых они просто завянут.
Олеся
У обладательниц этого имени твердый и решительный характер. Со стороны они могут показаться милыми и доверчивыми, однако на самом деле они рассудительны и смелы. Олесе, по мнению экспертов, требуется много времени, чтобы довериться противоположному полу, зато потом ее возлюбленный получит верную и очень любящую женщину.
Олеся — однолюб. Сильные чувства она будет испытывать только к одному мужчине. Для нее важно создать крепкое семейное гнездышко и обустроить домашний уют.