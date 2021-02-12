Жители разных стран рассказали о привычках и традициях, которые им кажутся нормальными, а другим странными

Девушка под ником bb.coconutbuns из Словакии рассказала, как перед Рождеством люди покупают в магазине живую рыбу, приносят домой, где она несколько дней живёт у них в ванной. Ну а потом рыба становится частью праздничного стола.

Жительница Швеции показала, как там используются залежи снега. Всё просто — в сугробах на балконе хранится алкоголь, который благодаря этому не занимает лишнее место в холодильнике.

Жительница Норвегии рассказала, как местные родители зимой оставляют детей на улице прямо в колясках, пока сами сидят в ресторане. Точно так же поступают и воспитатели в детских садах во время тихого часа. Считается, что на свежем воздухе детям лучше спится. И нет, им не холодно — малышей закутывают так, чтобы они не замёрзли.

В качестве примера nas.live рассказал, что в Канаде люди покупают пакетированное молоко, в то время как в США, например, молоко обычно продаётся в пластиковых бутылках, больше похожих на канистры.

Всё начал пользователь под ником nas.alive. Мужчина предложил всем желающим поделиться интересными моментами из жизни людей, которые жителям других стран могут показаться странноватыми.

Делается это для того, чтобы рыба, жившая до этого в грязной воде, стала чище, и её можно было съесть. Девушка рассказала, что её семья следовала этой традиции много лет, и каждый раз перед тем, как принять душ, рыбу приходилось вылавливать и перемещать в ведро с водой.

Жительница Аргентины рассказала о необычном поздравлении студентов в этой стране. Стоит только человеку успешно сдать последний экзамен, как его родственники и друзья закидывают его едой, краской, маслом, пеной — в общем, почти всем, что попадётся под руку. Всё это делается, чтобы отпраздновать успешное окончание университета.

Девушка под ником esada_b (Сербия) рассказала о необычном местном способе пить кофе. Для этого нужно взять кубик сахара и немного опустить его в напиток, а затем положить в рот и пить кофе.

Пользователь из России рассказал иностранцам о двух паспортах, один из которых используется внутри страны, а другой нужен для получения визы и выезда за границу.

Девушка из Швейцарии рассказала о необходимости переводить практически все надписи на как минимум три языка — немецкий, французский и итальянский. Сайты, брошюры, инструкции и даже малюсенькие этикетки — везде должно быть по три версии одного и того же текста. По словам девушки, в небольших деревнях в кинотеатрах показывают фильмы с тремя рядами субтитров на разных языках, и иногда этот текст занимает почти половину экрана.

Жители Австрии не пугаются сирены, если она звучит в субботу в 12 часов дня. Так по всей стране проверяется исправность системы оповещения.

Пользователь из Ирландии под ником saviourofhaha рассказал о необычном общении с родителями друзей. Если вы зашли в гости, и мама друга приглашает вас к столу, вы должны отказаться несколько раз подряд, даже если очень голодны. А вот когда она начнёт настаивать, тогда уже можно будет согласиться и пойти поесть.

А что можем добавить мы?