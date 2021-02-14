7 правил идеального свидания(1)
Не опаздывай
Приложи все усилия, чтобы оказаться в назначенном месте вовремя. Готовься к свиданию заранее, выезжай пораньше, если это возможно. Опоздание более, чем на 15 минут — уже грубость по отношению к человеку, который тебя ждет. Не самый лучших способ начать приятный вечер, согласись?
Позволь мужчине поухаживать за тобой
Если мужчина пригласил тебя в театр, то полезно будет знать пару правил поведения, чтобы вечер стал еще более приятным. Начнем с гардероба: после того, как прекрасный джентльмен открыл тебе дверь и проследовал за тобой в гардероб, он сначала помогает раздеться тебе, а затем раздевается сам и оставляет номерки у себя.
Одевается же первым мужчина и уже потом помогает одеться своей даме, чтобы ей не было жарко. Билеты контролеру протягивает мужчина и к нужным местам по проходу тоже идет первым, а его спутница следует за ним. Кстати, идти лучше лицом к зрителям и по пути негромко благодарить тех, кто привстал или убрал ноги, чтобы тебя пропустить.
Сиди с ровной спиной
В ресторане к столу первым идет мужчина, если вас не провожает хостес. Как правило, официант или твой спутник помогают тебе комфортно расположиться за столом. Садиться лучше не оборачиваясь на стул, с ровной спиной, просто согнув ноги в коленях. Если ты оказалась от стола дальше чем нужно, просто аккуратно придвинь стул, оставив между корпусом и столом расстояние примерно с ладонь. Помни об осанке за столом — это всегда очень красиво.
Не выбирай сложные блюда
Что касается выбора блюд в ресторане: если вы недавно знакомы и ты чувствуешь себя неуверенно, лучше не заказывать сложных блюд. К общей нервозности добавятся проблемы с приборами. Закажи что-то привычное, что легко сможете есть, не отвлекаясь от беседы. Девушка может озвучить свой выбор официанту или своему спутнику, и он сделает заказ для нее. Еду всегда подноси ко рту, а не наоборот. Основное правило использования приборов: после того как начала есть, они или у тебя в руках, или на тарелке. Не клади их на стол после начала использования.
Не поправляй макияж у всех на виду
Если во время ужина нужно отлучиться, салфетку, что лежит у тебя на коленях, лучше оставлять на сидении или подлокотнике стула. В конце ужина, уходя, лучше оставить ее слева от тарелки. Аккуратно складывать ее при этом не надо. Все манипуляции с макияжем, расческой, зубочисткой лучше делать в уборной.
Принимай подарки с благодарностью
Цветы, украшения или открытки — что бы мы ни дарили, важно сопроводить вручение любого презента приятными словами. Можно отправить подарок по почте или преподнести в любой момент вечера. Знаки внимания всегда стоит принимать с улыбкой и словами благодарности.
Отложи телефон в сторону
Есть одна распространенная ошибка во время встреч и свиданий — проверять телефон в присутствии других людей. Мы часто делаем это в кругу друзей, но во время свидания — один на один — лучше отложить телефон в сторону и уделить внимание спутнику. Если вдруг ты ожидаешь важный звонок, то предупреди об этом заранее, а текстовое сообщение или лента Instagram всегда может подождать до возвращения домой.