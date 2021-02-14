7 правил идеального свидания

Не опаздывай

Приложи все усилия, чтобы оказаться в назначенном месте вовремя. Готовься к свиданию заранее, выезжай пораньше, если это возможно. Опоздание более, чем на 15 минут — уже грубость по отношению к человеку, который тебя ждет. Не самый лучших способ начать приятный вечер, согласись?

Позволь мужчине поухаживать за тобой

Если мужчина пригласил тебя в театр, то полезно будет знать пару правил поведения, чтобы вечер стал еще более приятным. Начнем с гардероба: после того, как прекрасный джентльмен открыл тебе дверь и проследовал за тобой в гардероб, он сначала помогает раздеться тебе, а затем раздевается сам и оставляет номерки у себя.

Одевается же первым мужчина и уже потом помогает одеться своей даме, чтобы ей не было жарко. Билеты контролеру протягивает мужчина и к нужным местам по проходу тоже идет первым, а его спутница следует за ним. Кстати, идти лучше лицом к зрителям и по пути негромко благодарить тех, кто привстал или убрал ноги, чтобы тебя пропустить.

Сиди с ровной спиной

В ресторане к столу первым идет мужчина, если вас не провожает хостес. Как правило, официант или твой спутник помогают тебе комфортно расположиться за столом. Садиться лучше не оборачиваясь на стул, с ровной спиной, просто согнув ноги в коленях. Если ты оказалась от стола дальше чем нужно, просто аккуратно придвинь стул, оставив между корпусом и столом расстояние примерно с ладонь. Помни об осанке за столом — это всегда очень красиво.

Не выбирай сложные блюда