16.02.2021, 17:30
ВИДЕО | Мстительная китаянка придумала самый необычный заказ для курьера
Shutterstock
Жительница китайской провинции Шаньдун решила отомстить своему бывшему возлюбленному и наняла курьера, чтобы он выплеснул чай в лицо мужчине. На этот занятный случай обратило внимание издание The Indian Express.
На записи видно, как курьер подходит к мужчине и выплескивает чай ему в лицо. Затем он передает получателю чек за услугу и удаляется. Сотрудник службы доставки выполнял просьбу бывшей девушки адресата. В комментарии к заказу она написала: “Нет необходимости быть вежливым с этим подонком, просто выплесните напиток ему в лицо”.
Курьер извинился перед мужчиной за свои действия и сказал, что всего лишь выполняет инструкции заказчика.
Запись стала вирусной в соцсетях в День святого Валентина.