ВИДЕО | Мстительная китаянка придумала самый необычный заказ для курьера

На записи видно, как курьер подходит к мужчине и выплескивает чай ему в лицо. Затем он передает получателю чек за услугу и удаляется. Сотрудник службы доставки выполнял просьбу бывшей девушки адресата. В комментарии к заказу она написала: “Нет необходимости быть вежливым с этим подонком, просто выплесните напиток ему в лицо”.