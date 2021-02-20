В Сети обсуждают эксперимент эстонского блогера: можно ли питаться на один евро в день?

Блогер из Тарту посетил продуктовые магазины Coop, Rimi и Grossi, а также отправился на рынок, чтобы найти как можно более дешевые продукты. Мужчине пришлось купить некоторые товары с уже истекшим сроком годности, однако на вкус и состояние это не повлияло.

Мужчина купил фрукты, овощи и хлеб в магазине Coop. В Rimi на обед купил пару картошек и одну конфету. На рынке были куплены два небольших помидора.

Последним на пути блогера был Grossi. В магазине он пожалел, что оставил его напоследок, поскольку там за один евро было гораздо больше вещей, чем где-либо еще. Однако в конце концов, у него даже осталось четыре цента, он закупился на 96 центов.

На платформе reddit.com пользователь выставил это видео, и эстонцы начали комментировать его: “Половина продуктов на самом деле совершенно не нужна. Если денег мало и нужна еда, люди не будут их тратить на разные виды винограда и конфеты. Лучшим вариантом было бы купить куриный суп с лапшой и добавить туда картошки.”