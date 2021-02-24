24.02.2021, 10:00
Телеведущая Юлия Календа поделилась вкуснейшим рецептом бутербродов с килькой ко Дню независимости Эстонии
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Всем известно, что бутерброды с килькой являются традиционным блюдом на праздничном столе ко Дню независимости Эстонии. Мы обратились к телеведущей канала ETV+ Юлии Календе, которая известна своей любовью к кулинарии. Юлия с радостью поделилась наивкуснейшим рецептом с нашими читателями. Читайте ниже!
Юлия: Все просто. Будет красиво и вкусно! Черный хлеб с семечками в тостер, яйца отвариваю, очищаю и взбиваю со сливочным маслом.
После в эту массу добавляю мелконарезанный лук. Получается красивая желтая масса с зелеными вкраплениями.
Из кондитерского пакета яичную массу выкладываю на хлеб, можно и просто ложечкой формировать горку, главное не экономить!
Затем кильку предварительно очищаю от плавничков и кладу сверху яичного паштета. Укроп или любая зелень будет еще одним дополнением.
Приятного аппетита!