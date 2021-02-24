Телеведущая Юлия Календа поделилась вкуснейшим рецептом бутербродов с килькой ко Дню независимости Эстонии

Юлия: Все просто. Будет красиво и вкусно! Черный хлеб с семечками в тостер, яйца отвариваю, очищаю и взбиваю со сливочным маслом.

После в эту массу добавляю мелконарезанный лук. Получается красивая желтая масса с зелеными вкраплениями.

Из кондитерского пакета яичную массу выкладываю на хлеб, можно и просто ложечкой формировать горку, главное не экономить!

Затем кильку предварительно очищаю от плавничков и кладу сверху яичного паштета. Укроп или любая зелень будет еще одним дополнением.

Приятного аппетита!