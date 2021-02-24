Зачем ждать? Эстонская красавица вышла замуж за любимого стриптизера Джастина

Трийну и Джастин познакомились через социальную сеть Tiktok во время первой волны коронавируса в марте, и из-за ограничений они долгое время общались только через Интернет (об этом мы писали здесь).

Однако когда у Джастина появилась возможность приехать в Эстонию, он сразу же ею воспользовался. Пара впервые встретилась лично в Таллиннском аэропорту незадолго до Рождества.

В регистре супружеского имущества указано, что Трийну и Джастин зарегистрировали брак 22 января. Согласно эстонскому законодательству, необходимо подать заявление о заключении брака, и вступить в брак можно будет только через 30 дней. Похоже, пара сразу решила, что они подходят друг другу на 100%, поскольку, согласно расчетам, они подали заявление о браке на следующий день после приезда Джастина в Эстонию.

На фотографиях видно, как Трийну и Джастин счастливы и довольны своим выбором. Поздравляем!