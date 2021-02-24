Юмор
24.02.2021, 18:47

ВИДЕО | “Плыви, братан!” Кот в снегу — новая звезда ТикТока

 
Shutterstock
В снежный уик-энд недельной давности в Москве в интернете стрельнул ролик с обаятельным и очень целеустремленным котом. Усатый под одобрения хозяина комично продирался сквозь снежные барханы, — умиляется “КП”.

“Давай-давай, брат, плыви! Я в тебя верю, братан!” — мотивировал питомца голос за кадром.

Как выяснили журналисты, пушистого “снегоплавающего” зовут Устин. “Живем в Калужской области в частном доме. Снят ролик был 13 февраля. Накануне вечером кот пошел на прогулку. Он просится на улицу сам и приходит, когда душе угодно. В тот вечер ночевать обратно он не пришел, а остался в сарае, — рассказал автор видео Ярослав Кулаков.

Морозов не было, поэтому хозяева не волновались. Утром молодой человек пошел чистить снег и услышал мяуканье.

“Кот сидел на заборе, а его тропинка домой была заметена. Я пошел за лопатой чтобы прочистить ему путь, а когда вернулся буквально через пять секунд, Устин уже преодолевал препятствие сам”, — добавил молодой человек.

Порода Устина — курильский бобтейл. Ярослава он нашел сам: пришел к дому три года назад и с тех пор решил поселиться в гостеприимной семье. Хозяин говорит, что Устин — очень приставучий: как только начинает ласкаться, уже просто так не отстанет. Но питомца любят и всегда одаривают нежностью.

За первые сутки видео с целеустремленным котом набрало свыше 1,7 млн просмотров в “Тик Токе”. А в одном популярном аккаунте в “Инстаграм” — почти два миллиона. Если прибавить все другие соцсети и мессенджеры, наверняка, окажется, что за приключениями Устина смотрели десятки миллионов человек. Хотя не все комментаторы умилялись. Некоторые сочли отношение к коту жестоким, но парень парирует: “К таким репликам отношусь спокойно. Я не бросил его, а контролировал его путь, видел, что он справлялся. Я и подумал, что надо продолжать если людям это интересно. Скоро вернусь домой и буду делать кота звездой!”

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