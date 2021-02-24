ВИДЕО | “Плыви, братан!” Кот в снегу — новая звезда ТикТока

За первые сутки видео с целеустремленным котом набрало свыше 1,7 млн просмотров в “Тик Токе”. А в одном популярном аккаунте в “Инстаграм” — почти два миллиона. Если прибавить все другие соцсети и мессенджеры, наверняка, окажется, что за приключениями Устина смотрели десятки миллионов человек. Хотя не все комментаторы умилялись. Некоторые сочли отношение к коту жестоким, но парень парирует: “К таким репликам отношусь спокойно. Я не бросил его, а контролировал его путь, видел, что он справлялся. Я и подумал, что надо продолжать если людям это интересно. Скоро вернусь домой и буду делать кота звездой!”