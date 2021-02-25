5 привычек наших бабушек, которые лучше не перенимать

Накапливать вещи



Старшее поколение знает, что такое дефицит, поэтому накопительство — это естественное желание защитить свою семью от возможных лишений.

Но жизнь сейчас течет достаточно спокойно, поэтому велики шансы, что накопленное вам так и не пригодится. К тому же, хранить вещи в квартире без риска для комфорта тоже маловероятно.



Оставлять лучшее на потом



Сервиз, который стоит в серванте, предназначен для особенных праздников, как и красивая блузка, самая вкусная еда и отложенные деньги. Все это станет доступно когда-нибудь потом.

К сожалению, многие любители откладывать так и не доживали до “того самого случая”. Жизнь происходит сейчас, поэтому не стоит оставлять лучшее на потом.



Рано стареть