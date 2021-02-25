25.02.2021, 17:00
ТОП-3 знака Зодиака, которые хуже зарабатывают деньги
Photo by Mathieu Stern on Unsplash
Работаете без задних ног, а денег все нет? Возможно, в этом виноваты не вы, а звезды. “Рамблер” составил список знаков Зодиака, в карманы которых деньги идти отказываются. Хотя всегда бывают исключения.
Деньги — это пошло, знаете ли. Вот Водолей всю жизнь картины рисовала и песни за бесплатно пела, и менять свой талант на хрустящие купюры не собирается. А поесть, помыться и поспать можно у друзей, которые у Водолея обязательно богатые — нужно же в этой жизни как-то выкручиваться. Но самое печальное в том, что если даже красотка захочет заработать миллион на туфельки, у нее ничего не получится, потому что вставать в 06:00, пахать по восемь часов в день, да еще и с бездарными коллегами общаться — один из кругов ее индивидуального ада.
Самое известное исключение — Майкл Блумберг.
Бесспорно, Рыбки умеют зарабатывать деньги, но им как-то лень. От страшных новых возможностей, обременительных повышений и изнуряющего общения с начальством они закапываются в речной ил и отсиживаются, пока все это не проплывет мимо. А потом вновь впадают в анабиоз, называя это “стандартным рабочим состоянием”. Деньги при этом они, конечно, зарабатывают, но этого хватает только на сухой паек.
Известные исключения: Филип Найт ("Найк"), Майкл Делл и Майкл Отто (компании названы по фамилиям владельцев).
Скорпионша очень хочет зарабатывать много. Она даже готова вновь заложить свою душу какому-нибудь черту, но не любят ее деньги, и все тут. Конечно, возможно, дело в ее истеричном характере и невыносимом нраве, но Скорпион склоняется все же к первому — деньги — это не ее. С другой стороны, зачем красотке зарабатывать деньги, если можно надеть облегающее платье и подцепить миллионера с отрядом яхт? В любом случае, за Скорпионшу можно не беспокоиться.
Ну а самое известное исключение — Билл Гейтс.