ТОП-3 знака Зодиака, которые хуже зарабатывают деньги





Деньги — это пошло, знаете ли. Вот Водолей всю жизнь картины рисовала и песни за бесплатно пела, и менять свой талант на хрустящие купюры не собирается. А поесть, помыться и поспать можно у друзей, которые у Водолея обязательно богатые — нужно же в этой жизни как-то выкручиваться. Но самое печальное в том, что если даже красотка захочет заработать миллион на туфельки, у нее ничего не получится, потому что вставать в 06:00, пахать по восемь часов в день, да еще и с бездарными коллегами общаться — один из кругов ее индивидуального ада.





Самое известное исключение — Майкл Блумберг.









Бесспорно, Рыбки умеют зарабатывать деньги, но им как-то лень. От страшных новых возможностей, обременительных повышений и изнуряющего общения с начальством они закапываются в речной ил и отсиживаются, пока все это не проплывет мимо. А потом вновь впадают в анабиоз, называя это “стандартным рабочим состоянием”. Деньги при этом они, конечно, зарабатывают, но этого хватает только на сухой паек.





Известные исключения: Филип Найт ("Найк"), Майкл Делл и Майкл Отто (компании названы по фамилиям владельцев).