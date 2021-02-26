Рога, раздвоенный язык и темные глаза: канадец превращается в дракона

30-летний Джошуа Бернс начал трансформировать внешность в 19 лет, когда раздвоил язык. С того времени артист и продавец рептилий сделал форму ушей как у эльфа, отрезал мочки, покрасил язык в фиолетовый цвет и вставил силиконовые импланты, имитирующие рога, в лоб. Он также закрасил глазные яблоки чернилами.

Кроме того, Бернс покрывает тело татуировками. Одна из них оказалась настолько сложной в исполнении, что заняла в общей сложности 51 час. Он планирует и дальше “украшать” тело рисунками. “Я хочу на 100 процентов походить на дракона и побить все мировые рекорды по количеству модификаций и татуировок. Но при этом я хочу выглядеть эстетично”, — отметил он.

Он стал увлекаться рептилиями еще в детстве. По его словам, каждая новая модификация делает его счастливее и увереннее в себе. В прошлом году он создал YouTube-канал Burns the Dragon TV, на котором он рассказывает о свой трансформации и берет интервью у других любителей модификаций. Его 40-летняя возлюбленная Тристан Риск полностью поддерживает его увлечение.