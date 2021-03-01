ВИДЕО | Эстонцы своими руками создают мощные "каракатицы" из металлолома

История создания эстонских каракатиц — транспортных средств, приспособленных для движения по льду Чудского озера — уходит в начало 80-х годов прошлого века, когда рыбаки Чудского озера искали идеальный автомобиль для езды по льду.

Сначала они установили двигатель на финских санях, затем проводили испытания на мотоциклах, и только потом были созданы полноценные автомобили.

Владелец гостевого дома Mesi Tare на Чудском озере и также владелец двух самодельных каракатиц Марко Меси использует машины как для рыбалки на озере, так и просто для развлечения.

“Не говорите, что в Эстонии нет производства автомобилей — вот наглядный пример: покрышки из б/у авиашин, старая рама и один старый Volkswagen Passat — из этого получается отличная машина", — поделился Марко.

По словам ведущего передачи Duubel, эмоции при вождении такой машины просто зашкаливают. “Конечно, я ездил на самых разных аппаратах в своей жизни, но я никогда еще не встречал настолько мощных машин”, — поделился он.