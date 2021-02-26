Найден идеальный размер пениса с точки зрения женщин

Два года назад ученые уже предпринимали попытки узнать у женщин, как, по их мнению, должен выглядеть идеальный нефритовый стержень. Но тогда их больше интересовали общие характеристики, или, если нам позволено так будет сказать, экстерьер. Тем более что сами женщины сказали, что длина пениса для них далеко не главенствующая категория.

Поэтому, когда ученые Калифорнийского университета решили все же разобраться в этом щекотливом вопросе и опросили 75 гетеросексуальных женщин от 18 до 35 лет, какая длина пениса представляется им идеальной, те не стали говорить, что размер не главное, важно, чтобы человек был хороший. Участницам эксперимента продемонстрировали 33 трехмерные модели пенисов, которые женщины проранжировали с точки зрения привлекательности.

Мужайся. Приз зрительских симпатий завоевал экспонат длиной 16,4 см. Но есть нюанс. Такой размер женщины назвали идеальным для секса на одну ночь. А для длительных отношений предпочитают 15. У ученых есть объяснение и этому.

Женские предпочтения зависят от контекста отношений. В сексе на одну ночь они ищут яркие ощущения и даже некоторый экстрим, поэтому готовы мириться с небольшим дискомфортом, который может причинить внушительный размер. А для постоянных отношений, которые предполагают ежедневный секс (а через год — по вторникам, четвергам и каждую вторую субботу месяца), важнее удобство.

Так что, если твой нефритовый стержень недотягивает до «парня на одну ночь», это значит всего лишь, что ты идеально подходишь для длительных отношений. Осталось придумать, как ненавязчиво донести это до сведения девушки.