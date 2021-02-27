ВИДЕО | “Совпадение? Не думаю!” Пародия на российских пропагандистов исчезла с YouTube

Как пишет “Медуза”, в новом 17-м выпуске от 21 февраля юмористы Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Екатерина Моргунова и Михаил Стогниенко показали пародию на известных телеведущих Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву и Артема Шейнина.

По сюжету номера главные пропагандисты России по традиции ругали Америку и восхваляли Россию. Как говорится, “вопрочем, ничего нового”. В ходе “дискуссии”, например, выяснислось, что Бог выгнал из России Адама и Еву, не может быть совпадением, что Россия и Родина начинаются на “ро-”, а Америка и анал на “а-” и так далее.

Меньше суток ролик пробыл в свободном доступе — и, похоже, кого-то обидел. Вскоре он исчез почти бесследно. Напомним, что с ТНТ уже не в первый раз происходит подобный казус: ранее на канале был анонсирован показ украинского сериала “Слуга народа” с Владимиром Зеленским в главной роли. Но после первой же шутки про Путина (а была она в первой же серии) его сняли с эфира.