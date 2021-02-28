28.02.2021, 13:00
ФОТО | Женщина нашла на Google картах остров в форме пениса(1)
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50-летняя мать троих детей Джолин Вултаджо, увлекающаяся анализом онлайн-карты мира Google Earth, случайно обнаружила в центре Тихого океана остров в форме мужских гениталий. Об этом сообщает таблоид Daily Star.
Остров необычной формы расположен более чем на 500 м суши и является частью островов Тринити у побережья Новой Каледонии, Океания.
“Я смотрела карту, и тут такое всплыло. Я подумала: “Вау, это действительно похоже на мужской орган”, — вспоминает Джолин. По словам женщины, это не шутка и каждый желающий может убедиться в этом в режиме онлайн.
“Мне пришлось сразу поставить отметку на карту, чтобы люди знали, что я не вставила это изображение с помощью Photoshop. Вы можете найти координаты острова и увидеть собственными глазами, что он физически существует и действительно выглядит вот так”, — добавила она.