ФОТО | Женщина нашла на Google картах остров в форме пениса

Остров необычной формы расположен более чем на 500 м суши и является частью островов Тринити у побережья Новой Каледонии, Океания.

“Я смотрела карту, и тут такое всплыло. Я подумала: “Вау, это действительно похоже на мужской орган”, — вспоминает Джолин. По словам женщины, это не шутка и каждый желающий может убедиться в этом в режиме онлайн.

“Мне пришлось сразу поставить отметку на карту, чтобы люди знали, что я не вставила это изображение с помощью Photoshop. Вы можете найти координаты острова и увидеть собственными глазами, что он физически существует и действительно выглядит вот так”, — добавила она.