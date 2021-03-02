Тайная одержимость знаков Зодиака

Непреодолимое желание самореализации. Не может Лев сидеть на месте и ждать. Не может Лев промолчать, когда видит несправедливость. Не может Лев не взять все в свои руки, если так решил. Отличные руководители, прекрасные люди, активные, умные, интересные.

Раки очень легки в общении, потому что их внутренний мир требует обмен энергиями. Тонкие от природы люди, обаятельные собеседники, хорошие друзья — все это о них. Их страсть — легкость бытия и энергетические потоки.

Природное любопытство толкает Близнецов к познанию чего-то нового, к экспериментам, новым эмоциям. Их страсть к разгадкам тайн делает их прекрасными собеседниками, уникальными учеными, выдающимися личностями.

Слабость Тельцов в их тяге к романтике. Тельцы живут моментами, воспоминаниями, фантазиями. Их внутренний мир устроен, как копилка эмоциональных моментов. Они готовы променять многое на малое, если это малое именно то, о чем они мечтали, думали, чего желали.

Что касается Овнов, я бы выделил такое понятие как “домашний очаг”. Это для кого-то банально, но тем не менее это отличительная черта Овна. Быт, его обустройство, вложить душу в каждую мелочь — это талант и большой труд, к которому Овны относятся с любовью и уважением.

Дева

Дев отличает прямолинейность. Я бы выделил это как одержимость “правдой”. Им важно дойти до сути, расставить все по своим местах, распределить роли и четко понимать свое место.

Весы

Типичные представители знака одержимы творческими порывами. В чем нашел себя конкретный человек, останется с ним навсегда: в виде хобби, основного вида деятельности или как угодно.

Скорпион

Тяга к знаниям. Даже если в детстве Скорпионы недополучили что-то в развитии, они любыми путями возьмут это от жизни. Их ничто не остановит. Они прекрасно умеют анализировать и обладают отличной интуицией. Самодисциплина — их основа.

Стрелец

Одержимы приключениями. Очень часто могут произносить: “скучно!”. Адреналин, позывы к смене мест, картинок, событий. Без этого они никак не могут. Именно поэтому их жизнь очень яркая и наполнена массой событий.

Козерог

Любят порой побыть наедине с собой. Для них это как некий ритуал, обязательный ритуал. В эти минуты, часы, дни внутри рождается что-то очень важное, указывающее на правильный путь.

Водолей

Тяга к красоте. Во всем. Водолеи умеют видеть и чувствовать то, о чем многие не подозревают. Это отличает их из толпы.

Рыбы

Одержимыми идеями. Многообразие поражает. Сегодня одни могут загореться одним, а завтра уже новые цели и планы. Обожают сюрпризы.