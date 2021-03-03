Хорошее настроение — залог хорошего здоровья. И это не лозунг, а медицинский факт

Исследования показывают, что отрицательные эмоции, в том числе гнев, враждебность и пессимизм, связаны с более высоким риском сердечных заболеваний и меньшими шансами на выздоровление после таких событий, как сердечные приступы, а также с ухудшением когнитивного здоровья.

Исследование, проведенное в 2016 году и опубликованное в журнале Health Psychology, показало, что наличие счастливого супруга или партнера может улучшить общее состояние здоровья человека и способствовать более здоровому поведению, например, увеличить физическую активность.

Сильные негативные чувства, такие как гнев и стресс, активируют миндалину, область мозга, которая обрабатывает эмоции. Она запускает реакцию организма “бей или беги” с выбросом кортизола и адреналина, гормонов, которые заставляют сердце биться быстрее, а кровяное давление повышаться.