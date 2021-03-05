Советское пиво на наши деньги: дешевле в СССР или сейчас?

Сколько стоило пиво в СССР?

Для начала нам необходимо разобраться, сколько стоило пиво в СССР, понять ценообразование. Начнём с того, что пиво на то время можно было приобрести в стеклянной бутылке, на разлив, а уже в 80-е годы появилось баночное пиво. В среднем цена на бутылочное пиво варьировалась от 40 до 70 копеек (без стоимости посуды). При этом, от стеклянных бутылок практически никто не избавлялся. Их отправляли на вторичную переработку путем сдачи в пункт приема стекла.

Помню, как отец отправлял сдавать бутылки. Цена одной стеклянной тары составляла 12 копеек. То есть, сдав 2 стеклянных бутылки из-под пива, можно было купить кружку “Жигулевского”. Или если сдавали 3 пустые бутылки из-под пива, то на эти деньги можно было взять ещё одну, но полную. В 81-году цены практически на все выросли. И пивные бутылки стали сдавать по 20 копеек.

У меня в голове отложились некоторые цены на пиво, которое я пробовал в СССР. Например, “Ячменный колос” стоило 34 копейки, “Московское” 36 копеек, “Мартовское” 42 копейки, Таежное 32 копейки, “Светлое” 20 копеек/кружка, “Рижское” 34 копейки.

Сколько стоит пиво в России в 2021 году?

На самом деле, если мы посмотрим, то диапазон цен на российское пиво довольно широк. И я решил разделить пиво на 3 категории: бюджетное, средне бюджетное и премиум. К бюджетному могу отнести пива производства “Балтика”, которое стоит в районе 40-50(0,45-0,56 EUR) рублей. Пример средне бюджетного пива — продукция “МПК”. Цена них пиво варьируется от 50 до 80(от 0,56 до 0,90 EUR) рублей.

И пример премиального, чаще крафтового пива, продукция от пивоварни “Konix Brewery”. За бутылочку/баночку их пива необходимо заплатить 150-200(1,68-2,24 EUR) рублей. Как видим, по ценам в СССР было проще ориентироваться нежели сегодня. Впрочем, в советское время ассортимент пива был более скромным, нежели сегодня.

Сколько стоило пиво в СССР, если перевести на наши деньги сегодня?